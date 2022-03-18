前區議員盧俊宇涉誤導警員　官指行為令社會更混亂　判社服令

民主派前屯門區區議員盧俊宇，前年在網上發帖稱在參與721紀念活動時，遭警方反手捉緊帶返警署，但事實上盧當時正於酒樓用膳。惟當警方調查時，盧仍訛稱真有其事，水佳麗裁判官因而認為其明顯意圖妨礙或拖延達致公正目的，早前裁定其企圖誤導警員罪成。水官今（18日）在粉嶺法院判刑時指，盧的行為增加了市民對警方的厭惡與不信任，還令原本已動盪的社會更混亂，不排除他為增加其政治本錢、塑造英雄形象而犯案，但考慮到盧並非「無可藥救」，判其240小時社會服務令，以身體力行去回饋社會。



被告盧俊宇（39歲），被控一項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員，指他於2020年11月23日，在屯門美樂花園商場地下39號舖外，提供虛假資料，即聲稱於同月21日在元朗警署外被警察截停及搜查，意圖及故意而誤導警長文嘉明。

被告盧俊宇被判社會服務令後，離開法院。(劉安琪攝)

裁判指被告案發時作為區議員 發放假消息增加了市民對警方的厭惡與不信任

水官引述背景報告指，盧聲稱事前在商場目睹市民與警方發生衝突，加上聽過有市民在元朗遭截查，盧因而想保障其支持者，才會欲借發佈涉案帖文以制止市民參與相關活動。惟水官直斥「完全唔係個回事」，指盧是將自己完全代入事件中成為主角，訛稱遭警方不義地拘捕，不接受其因疏忽犯案，指其真正目的是讓人認為真有其事，且至今仍不斷掩飾自己的過錯，說法含糊其詞，並非一個誠實的人。

另水官認為，盧當時作為區議員發放假消息，不但增加了市民對警方的厭惡與不信任，還令原本已動盪的社會更混亂，不排除其目的為增加其政治本錢、塑造英雄形象。原本為表達法庭對盧偽善及不誠實行為的厭惡，應判處即時監禁，以制止其他人以假新聞謀取私利。

水官續指，警方愛惜自己的信譽，對盧的行為必然十分痛恨，但法庭考慮到盧過往行為良好、上進，並非「無可藥救」，加上涉案貼文只發佈了很短的時間，終決定判盧進行240小時社會服務令，但強調法庭對盧行為的不恥，並指因警方就事件花了不少時間調查，故盧亦應身體力行去回饋社會。盧聽罷即向水官鞠躬，並不斷點頭表示明白。

案件編號：FLCC701/2021