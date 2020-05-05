「乳鴿」區議員盧俊宇家居被上門破壞　撐反修例揮春被毀

反修例風波期間，不少支持反修例人士都會在「連儂牆」張貼文宣或留下個人意見，但有政見不同者經常會到現場撕毀有關物品。民主黨屯門區議員盧俊宇今日（5日）在facebook指，他的家門外數張揮春被人撕毀，當中包括寫有「香港人加油」、「光復」等字眼的揮春。 盧俊宇表示，有關揮春並非文宣，而他在自己家門張貼揮春亦是個人自由。他相信，撕毀者有機會是其私人屋苑住戶，又指有關行為涉刑事毀壞，他考慮在重新張貼揮春後，另張貼告示，教育撕毀者尊重別人私有財產，「你貼民建聯我都唔會搞啦」，但暫無考慮就事件報警。

盧俊宇家門外不少支持反修例示威字句的揮春都被撕毀。（盧俊宇facebook圖片）

盧俊宇表示，他在兩至三星期前，已被住所的保安好意提醒，知道有人曾向管理處投訴他張貼的揮春，但當時不以為然，直至今早出門時，發現其家門外張貼的揮春被撕毀。他相信，由於其居住的屋苑保安嚴密，估計事件是其屋宇內之人的所為。

被破壞的揮春，包括盧俊宇自己的民主黨揮春，亦有油尖旺區議會議員陳嘉朗送贈的揮春。他在網上揚言自己還有不少揮春，可以「撕一貼百」，又指有關揮春只是一些祝福語，認為自己無需要退縮。

盧俊宇指，他已向屋苑的管理處反映事件，但對方只表示他應該報告，但他暫時無此打算，只是其家人亦對事件有所擔心，未來不排除考慮安裝閉路電視，但亦會顧及相關私隱問題。