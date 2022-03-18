疫苗｜成人第3針隔距縮至3個月　部份人士下周一起可約打第4劑

政府早前縮短成人接種接種第三劑疫苗的間隔至3個月，並在今日（18日）宣布下周一起，18至59歲屬於此類的人士可以預約打第三針，同時會開放12歲或以上的免疫力弱人士，預約在接種第三劑疫苗後相隔三個月接種額外一劑，即第四劑疫苗。



▼ 3.7疫苗接種日 ▼



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未接種過的長者康復後可打首針

專家早前建議縮短一般人士接種新冠疫苗相隔的時間，接種兩劑科興或復必泰的成年人可在三個月後，接種第三劑。在現時優先安排下，長者和青少年已可以分別於接種第二劑疫苗三個月和五個月後接種第三劑疫苗。

另外，政府重申，未完成接種兩劑疫苗的新冠康復者，可以在康復最少三個月後預約接種疫苗；而安老院舍的康復院友，康復後一個月可以接種首劑，之後最快一個月可以接種第二劑；如果他們之前已經接種第一劑，其後感染，康復之後三個月可以接種另外一劑。

此外，網上預約系統同時會開放予12歲或以上的免疫力弱人士，預約在接種第三劑疫苗後，相隔三個月可接種額外一劑，即第四劑疫苗。

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