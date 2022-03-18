一文看清失業支援｜連續30日無工開　無MPF戶口可申請（附連結）

第五波疫情下香港百業蕭條，本港失業率再次反彈至4.5%，特首林鄭月娥今（18日）表示，港府將動用30億元，推出臨時失業支援計劃，提供一筆過的1萬元資助，協助30萬名短期失業人士紓困。港府料提交申請後，3至4周內可發放資助。《香港01》已整理相關細節包括申請資格及開放申請日期等如下。

此外，港府預告將重推「保就業」計劃，並聚焦中小企，並新增剔除名單包括大型超市、大藥房、物業管理、金融機構、銀行、電訊、速遞等行業，料最快4月接受申請，資助為期3個月。



網上申請臨時失業支援金：https://www.tur.gov.hk/zh/

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「臨時失業支援」一筆過的1萬元資助申請資格：



目標對象：1/ 第五波疫情下短期失業人士；及 2/ 現職工作處所受社交距離措施限制、短暫停工、停薪留職或放取無薪假人士（不包括髮型屋，因現時已容許重開）

行業要求：不限

工作性質要求：全職兼職及自僱人士均可；曾短暫開工數天者及「炒散」則視乎是否符合30天內沒有工作的要求，同可申請，審批時會從寬處理

申請條件：提交申請前需連續30天內沒有工作，並需於去年第四季內（2021年10月至12月）至少有一個月曾受僱，其月薪介乎2700元至30,000元。



申請審批標準：申請將以強積金記錄核實；無強積金戶口的失業人士亦可申請，但需按要求提供額外資料，包括填報個人收入申述書，並上載失業前收入及工作證明。



申請日期：3月23日（下周三）早上8時起接受申請，至4月12日晚上11時59分，為期3星期。

申請方法所需資料：



- 最後就業日期及證明文件（如：解僱信、離職金紀錄等），如申請人未能提供，可填寫申請表內的個人申述書；

- 現職工作處所為遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池或餐飲業務處所（如酒吧、酒館或餐館）的證明文件（如有效的員工證、僱員合約、糧單等） 及最後工作日期。

注意事項：



-申請人在提交申請後，需留意計劃下發出的短訊及電郵，包括「垃圾郵件夾」郵件。如申請資料不齊全，將需按要求補交。未能於指定時限內補交文件的申請將不獲處理。



-資助將以自動轉帳形式發放，並直接存入至2020年港府派1萬元的同一銀行帳戶；如申請人沒有登記「現金發放計劃」或該戶口已不適用，須於申請時提供身份證副本、收款銀行的帳戶號碼及其他證明文件。

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審查及監察機制：



-政府代理人會在審批期間，查核申請人提交資料，如有需要，可要求提交相關資料正本。



-政府代理人亦會以抽查方式在發放資助後進行覆核，申請人有責任保留所遞交的文件正本兩年作審核之用。

-如申請人違反守則或條款，包括作出不實申述，政府有權拒絕該申請，及／或取回已發放資助，亦可能會被刑事檢控。

查詢熱線/ 電郵：



熱線電話：1836-128

電郵：enquiry@tur.gov.hk

-已提交申請人士，可 (按此) 以身份證號碼、出生日期，以及於提交申請表時所提供的手提電話號碼登入系統，查詢申請狀況。

專人協助需作事先預約：



需透過熱線：1836-128預約，並在預約時段內前往以下服務中心

不具備申請資格人士：



-因轉工或退休而主動離職

-在申請當日仍有一份或多於一份有薪工作

-於提交申請時為綜援受助人

-受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下的指定措施

港府周五 (18日) 臨時失業支援計劃細節。 (黃偉倫攝)

2022年「保就業」計劃



目標對象：受影疫情影響僱主

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