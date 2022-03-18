有指援港護士需換片餵飯「受屈」　林鄭︰協作分工非看一紙後評價

撰文：歐陽德浩
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內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博日前傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等；至於派藥、注射等工作，由醫管局護士負責，因此引起批評指內地援港護士負責厭惡性工作，較受「委屈」。

特首林鄭月娥今日（18日）回應指，醫管局並非所有設施交由內地團隊，以協作形式或混合模式分工，並得到雙方同意。「我唔覺得應該由外面人，單單睇住一張紙評價應該係點。」

微博有用戶上傳一張指是內地援港護士的分工表。（網上圖片）
有指援港護士需換片餵飯「受屈」　林鄭︰協作分工非看一紙後評價

林鄭月娥表示，對於內地醫護人員放下工作，離開家人千里迢迢來港服務，並重新適應新環境，認為必須感激及感恩。她指，醫管局並非所有設施交由內地團隊，已與「先頭部隊」達成共識，以協作形式或混合模式分工，並得到雙方同意。「我唔覺得應該由外面人，單單睇住一張紙評價應該係點。」

她亦指，內地援港的醫護人員均來自廣東三甲的醫院，經驗豐富，曾參與各地包括武漢的抗疫工作，因此相信他們得知如何能最有效幫助本港。她強調，無論內地及本港的醫護人員均是「白衣天使」，以救人為宗旨，全心全意服務新冠病人，相信他們於未來的日子，能提供最佳治療減少重症後死亡的個案。「我對內地團隊呢種專業精神充滿信心。」

▼3月14日　首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼

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記者問投訴機制被狙擊　林鄭認為不影響言論自由

關於內地援港醫護團隊的問題，特首在會上亦被問到「Now新聞台」早前追問有關內地醫護發生醫療事故時的投訴機制，後受譴責。林鄭回應指，不能從單一事件認為影響言論自由，強調新聞自由受基本法保障。她重申，內地醫護團隊放下工作及家庭支援本港，受嚴格標準管理閉環工作，更無時間如廁及休息，質疑為何區分內地與香港。

她認為，可發表問題了解他們的貢獻和感受，但不應涉及政治及傳媒自由。她坦言，作為特首亦面對KOL、政治人物、前政府官員等的意見，認為每人亦有個人的言論自由，但須視乎內容，指政府有責任澄清謠言及指控。

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