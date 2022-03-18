一文看清2022保就業｜人工3萬以下補貼8千　為期3個月　超市無份

第5波疫情再次打擊本港經濟，特首林鄭月娥今（18日）宣佈再次推出「保就業」計劃，並會聚焦受第五波疫情影響的中小企業，將向僱主補貼僱員5月至7月的工資，每名月薪低於3萬元的僱員，可劃一補貼8,000元。至於未有受疫情影響行業，如大型連鎖超市，大型藥房、物業管理公司、速遞行業，銀行及金融業等，則會剔出計劃範圍，無法受惠。



林鄭月娥預料，新一輪保就業計劃，可惠及110萬至130萬名僱員，預計動用260億至310億元，會盡快提交立法會財務委員會審批，冀最快4月可供僱主申請。



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補貼須確保用於僱員身上 三方向改良及精簡程序

林鄭表示，新一輪「保就業」計劃現仍屬一個框架，會馬上接觸商會、僱主聯會及工會等，聽取他們意見，稍後到立法會財委會申請撥款。她稱，會吸納上次意見，聚焦受第五波疫情影響的中小企，並參考2020年強積金數據或僱主提供資料，改良設計及精簡程序，包括設定受惠僱員工資上限，高薪員工再不是計劃涵蓋對象；剔除不受疫情影響行業，如大型超市及物管公司；同時要確保用於僱員身上，聚焦最有需要地方。

▼2022年「保就業」計劃安排如下▼



．為僱主提供合資格僱員3個月工資補貼，涵蓋5月至7月工資，補貼續向僱主發放。

． 只涵蓋月入低於3萬元僱員，料涵蓋75%僱員。每名合資格全職僱員補貼上限劃一8000元。有別於2020年補貼薪金的50%、並以9000元為上限，當時每月人均補貼額約7800元。

．僱主可提出獲資助僱員人數，以切合其經營狀況，但人數不能超過指定上限，初部建議參考2020年數據設上限。舉例指，若有公司在上次「保就業」成功申請時，申報員工人數為1,000人，則會為今次申請上限，即使該企業無1,000名僱員，但到5月經濟復甦時，聘請更多人手，仍然合資格申請。除受惠僱員有上限外，當局亦考慮規定所有僱員人數不超劃一上限，如對大型僱主設上限。

．僱主需在3個月資助期內，聘用不少於獲批資助僱員數目。同時因上次受工會詬病，新要求下，會要求僱主必須要把8,000元補貼，悉數用在僱員身上。與2020年不同，不能由僱主自行調撥。

．會剔除無受疫情影響行業，包括公營或法定機構，例如機管局及港鐵公司不具申請資格。公務員、受政府資助大學及福利機構不可受惠，另剔除名單亦包括大型連鎖超市，大型藥房、物業管理公司、銀行、金融、速遞派送、電訊商及廣播業等。

．鼓勵僱主續聘65歲以上長者，會向相關僱主提供適當資助，因65歲僱員已不需供強積金，會有措施令其僱主可申請，詳情稍後公布。

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最終名單稍後公布 目標4月接受申請

林鄭續稱，因需剔除部份行業，估計仍有110萬至130萬僱員受惠，範圍比2020年稍細。她指，新一輪保就業計劃資助總額，料涉260億至310億元，當局會擬訂計劃細節，盡快向立法會財委會提交申請，目標4月內接受申請。她形容2020年「保就業」計劃是史無前例的及時雨，而2022年計劃則是「撐企業、保就業、提振信心的舉措」，並指相信疫情退卻後，經濟會如2021年般恢復。

林鄭又說，上次「保就業」計劃申請資格寬鬆，只剔除受公帑補貼的法定機構及資助機構等，有不少市民反映，一些企業不需幫忙。她不點名舉例指，如兩大超市當時被認為不應該申請。她又稱，今波疫情下，兩大超市常賣斷貨，員工感染應由企業負責保障，亦留意到送遞服務生意較佳，她強調每一個被剔除的行業，均可解釋原因。

羅致光：冀幫助企業盡快復甦

勞工及福利局局長羅致光則補充，2020年「保就業」計劃涵蓋當年6至11月，當時第三波疫情高峰在7至8月，或因保就業計劃，當時失業率相對平穩，約6.1%至6.3%；而當年11月中期即發生第四波疫情，當時保就業已結束，失業率即在當年12月飆升，至2021年年初即達到高峰7.2%。

羅表示，因2021年疫情緩和經濟復甦，失業率經過10個月，已由7.2%高位回落至3.9%，與2003年沙士時期比較，當時失業率需要2.5年，才可達到與去年相同的降幅，顯示「保就業」計劃的重要性。他又指，上一輪「保就業」是希望支撐企業，而今輪保就業是希望幫助企業盡快復甦。

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