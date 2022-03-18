保就業2022｜初步剔除名單出爐　超市無份　其他零售店有得攞

政府推出新一輪「保就業」計劃補貼合僱主出糧，每名合資格僱員每月劃一補8,000元，主要針對受疫情影響行業及中小企，部份行業將被剔除。政府公布初步剔除名單，除超市及藥房外，網購平台、物流及送餐公司、私家醫院、建造商及地產發展商亦在名單之上。不過，若名單內的有關企業僱員人數少於50人，仍可申請。



▼3月8日 疫情下的市況▼



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根據政府最新出爐的名單，今次計劃中，除上一次計劃已剔除的公務員、立法會、司法機構、指定法定機構、公營機構及由政府資助或政府外判機構外，再初步額外列出多個行業，若屬剔除行業，且聘用人數多於50人，則不獲補貼，反之少於50人則仍有資格申請。

（政府文件）

「保就業」計劃2022初步額外剔出名單如下：



．超級市場、藥房、便利店、網購平台

．物業管理、清潔、保安

．銀行、金融機構、保險公司

．速遞派送（包括物流平台、送餐平台）

．公共基建設施（包括電力、煤氣、油公司、電訊商）

．主題公園、由政府承租用作檢疫或隔離設施的酒店

．私家醫院、診所、化驗所

．建造商

．地產發展商

．地產代理商

另外，名單亦特別列出今次計劃的資助範圍，包括被勒令關閉的處所、受限制的餐飲處所、運輸業及其他行業等。

「保就業」計劃2022資助範圍如下：



．被勒令關閉的處所

．經營受限制的餐飲處所

．沒有初步剔除的零售店

．進出口貿易及批發

．專業及商用服務

．非政府資助的教育、社會及個人服務

．運輸

．製造

．其他

林鄭月娥今早宣布重推「保就業」計劃。

特首林鄭月娥今早在記者會表示，被剔除名單均是一些未有太受疫情影響的行業，視乎最終名單的敲定，粗略估計今次計劃將惠及110至130萬名僱員，資助總額約為260億至310億元，資助期涵蓋5至7月。

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