保就業2022｜救中小企　僱員少於50人不分行業同受惠　涵蓋廣播業

【保就業計劃2022】政府今早（18日）宣佈重推「保就業」計劃，並會擴大剔除名單至部份不受疫情影響的行業，如大型超市、速遞、銀行及金融等行業。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲在記者會中，進一步補充計劃資料。她表示，即使企業從事行業於剔除名單中，若其員數目不超過50人，仍可受惠於今次計劃，僱主可提出申請。她又澄清，廣播業不會在剔除名單中，無論規模大小仍能受惠。



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何珮玲表示，2020年第一次「保就業」計劃推行時，社會有不少聲音指連鎖超市在疫情下影響較小，生意較佳，根本不需要資助。當局吸納意見後，決定將大型超市列作剔出名單，不可受惠計劃。

不分行業 企業僱員少於50人均可申請

她稱，稍後當局會有附件列出剔除名單，並強調相關名單只屬初步想法，非最終名單，希望未來兩周可吸納更多意見，改善有關名單。因當局今次希望集中資源幫助中小企，若有公司從事行業被列入剔除名單中，只要僱員人數不超過50人，相關僱主亦可申請保就業計劃。

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澄清廣播業不在剔除名單

至於今早特首林鄭月娥提到廣播業亦無受疫情影響，何珮玲澄清廣播業並不在剔除名單之中，故廣播業公司不論規模大小，均不在名單，都可以受惠於「保就業」計劃。她亦稱現時暫未有行政費用預算。

何珮玲：不同意遠水不能救近火

被問及計劃是否「遠水不能救近火」，她稱，不同意說法，因在僱主角度考慮，現時已知政府將會補貼企業5至7月出糧，可考慮未來情況：「如果捱得好辛苦，知道自己要捱到幾時，政府保就業資助先會到，我覺得個信息一出，老闆就會知道點計數。」

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