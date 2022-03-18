新冠疫苗｜楊潤雄︰3至11歲接種率僅5成半有放緩趨勢　籲盡快接種

政府正加大為兒童接種新冠疫苗，教育局局長楊潤雄今（18日）在社交平台專頁表示，目前3至11歲兒童第一針接種率僅5成半，接種趨勢更放緩，呼籲家長應盡快帶子女接種。他指，已有227所學校已組織區內其他學校，安排外展醫生到校集體接種，連同協作學校，受惠學校數目達409所。



南元朗官立小學今安排流動疫苗接種站到校為學童接種。（楊潤雄Facebook）

楊潤雄今在Facebook專頁發文，指目前已接種第一針疫苗的12至19歲青少年已達九成半，但3至11歲兒童的接種率仍只有五成半，且近期接種疫苗趨勢有放緩跡象，呼籲家長和學校盡快行動。他指，無論自行或以團體形式預約到疫苗接種中心，還是使用外展到校服務，都能加強保障兒童的生命安全及身體健康，亦可為未來恢復面授課堂及其他校內活動，締造有利條件。

「中心學校」模式組織區內多校接種

楊續稱，學校以往多專注為自己的學生安排接種疫苗服務，但自上月下旬起，多所官立學校牽頭以「中心學校」模式，組織協同區內其他學校、特別是學生人數相對較少的幼稚園，一同集體接種疫苗。其他資助及直資學校亦積極響應，令教育局推行的「疫苗資助學校外展服務」更見規模和成效。

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逾400所學校已受惠於外展接種

楊指出，截至目前為止，教育局共為107所「中心學校」，配對外展服務的醫生，連同協作學校計算，受惠學校合共206所；另有120所學校已通知局方，稱已自行聯絡外展醫生到校接種疫苗，連同協作學校在內，受惠學校亦有203所。

政府於3月初新增流動疫苗接種站（即四號站），以電動接種車形式運作。楊指，電動接種車將到校為學生提供外展打針服務，南元朗官立小學今已聯同基督教香港信義會宏信書院及鄰近幼稚園，為學生安排有關外展服務，共有約100人參加。

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