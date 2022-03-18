恒生銀行今日（18日）宣布推出「抗疫同恒」青年就業計劃，特別為近年畢業的大學生設立150個為期半年的工作機會，工作崗位包括前線營運、資訊科技等，報名日期由3月21日（下周一）至5月31日，獲取錄的畢業生將於6月中上班。



恒生銀行表示，會根據受聘者經驗，月薪會由15,000元起；並強調除了工作機會及薪酬，更寶貴的是，計劃的目的是為年輕人提供學習和裝備的機會，從而提升他們的競爭力。



恒生銀行人力資源總監王依寧期望透過計劃協助年輕人自我裝備，從而提升競爭力。（恒生銀行提供）

恒生表示，在疫情打擊下，本港不少行業受到嚴重影響，去年12月至今年2月失業率為4.5%，20至24歲的年齡組別失業率為8%。勞工及福利局局長去年年底時指出，青年失業率仍然偏高的主要原因，是剛畢業的學生及青年人缺乏工作經驗，在職場上競爭力相對較低，他們在疫情下找尋工作機會尤其困難。

歡迎任何學科畢業生申請

恒生指這計劃主要是為在疫情下遇到就業困難的青年人提供工作機會，對象為2020年至2022年畢業的大學生，提供多元化的銀行業務崗位，包括銀行前線營運、後勤工作以至資訊科技等。歡迎修讀任何學科的大學畢業生申請，表現優秀的員工將有機會在合約完結後獲繼續聘任。

恒生銀行「抗疫同恒」青年就業計劃特別為近年畢業的大學生而設，提供150個為期半年的工作機會。（恒生銀行提供）

首批獲錄取的畢業生料於6月中上班

在計劃下獲聘的畢業生將接受不同種類培訓，內容包括金融知識、銀行運作、合規及風險管理等。此外，他們更可以善用銀行提供的資源及培訓平台，參與多項免費自學培訓課程，自我增值。

短期就業計劃的報名日期為3月21日至5月31日，預計首批獲取錄的畢業生將於6月中上班。

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