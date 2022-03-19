檢疫中心零使用　衛生署：遠東絲麗等3間檢疫酒店　將作其他用途

由於第五波確診人數急升，政府於上月宣布更改政策，讓家居環境許可的緊密接觸者可留家隔離檢疫，令檢疫設施的空置率攀升。截至周五（18日）止，4個仍然運作的檢疫中心共提供673個單位，僅得11人入住，1人住1單位，空置率逾93%。



衛生署今日（19日）回覆查詢時，表示3間檢疫酒店分別為華麗都會酒店、香港遠東絲麗酒店和香港麗悅酒店將會轉作其他用途，僅餘少年警訊永久活動中心及西貢戶外康樂中心繼續保留作檢疫中心。



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衛生署指，華麗都會酒店、香港遠東絲麗酒店和香港麗悅酒店將會由政府安排轉作其他用途。

現時有兩所檢疫中心（西貢戶外康樂中心和少年警訊永久活動中心），合共提供約200個單位，以讓居住狀況不適合家居檢疫的密切接觸者，例如居住在劏房或多人同住的板間房的人士入住。

改作宿舍可讓醫護自願性入住

呼吸系統科專科醫生梁子超早前表示，第一步可先將檢疫酒店及中心改裝為隔離營，以解決現時隔離設施不足的問題。待其他隔離設施落成，能夠足夠應付大量確診者，加上疫情趨向穩定時，亦能將檢疫設施改裝為醫護及院舍員工的宿舍。

梁指出，現時本港抗疫人手嚴重不足，形容是一個「大缺口」。他認為政府須加快招募護理員以應付大量確診的患者，因此檢疫設施轉換為員工宿舍後，政府可安排「自願性住宿」，為員工提供安心及保障。不僅能減低從事高危工作人員不幸感染後，並傳染家人的風險，亦能進一步提高本地招募的意願。