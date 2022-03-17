疫情｜梁栢賢倡盡快為高風險人士接種疫苗　兩大標準監察疫情

第五波疫情高位橫行，今日（17日）再多21,650宗確診，289死亡，當中包括長期病患。醫管局前行政總裁梁栢賢建議，政府可以採取五項工作，並以兩大指標監察疫情發展。



梁栢賢建議，政府可採用兩大指標監察疫情走向。（資料圖片）

盡快完成高風險人士接種 確診長者提供口服藥

梁柏賢表示，政府仍未就放寬社交距離和對外開放定下路線圖，會為民生經濟帶來不可逆轉的嚴重後果。他說，在尊重數據、重視科學、減重症和減死亡的大前提下，建議可採取五項工作。

1.盡快完成高風險人士接種工作；

2.為70歲以上未完成接種者進行常規檢疫，並給予確診長者口服藥物治療；

3.以居家檢疫為主，並採取風險隔離策略，未完成兩針的確診者及同住者、獨居者、家居環境差的人士以及其他自願人士，可安排到檢疫中心隔離；

4.分流醫治新冠患者及其他病人，以保護高危和重症者；

5.善用疫苗通行證，減低人群聚集的感染風險。

此外，梁栢賢提出，可按照兩大監察標準來監控社區疫情。其一是高接種率，以接種兩劑疫苗比率超過九成為目標，其次是重症及死亡人數要有下降趨勢，目標是死亡人數從高位下降一半。