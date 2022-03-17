疫情｜梁栢賢倡盡快為高風險人士接種疫苗　兩大標準監察疫情

第五波疫情高位橫行，今日（17日）再多21,650宗確診，289死亡，當中包括長期病患。醫管局前行政總裁梁栢賢建議，政府可以採取五項工作，並以兩大指標監察疫情發展。
盡快完成高風險人士接種 確診長者提供口服藥
梁柏賢表示，政府仍未就放寬社交距離和對外開放定下路線圖，會為民生經濟帶來不可逆轉的嚴重後果。他說，在尊重數據、重視科學、減重症和減死亡的大前提下，建議可採取五項工作。
1.盡快完成高風險人士接種工作；
2.為70歲以上未完成接種者進行常規檢疫，並給予確診長者口服藥物治療；
3.以居家檢疫為主，並採取風險隔離策略，未完成兩針的確診者及同住者、獨居者、家居環境差的人士以及其他自願人士，可安排到檢疫中心隔離；
4.分流醫治新冠患者及其他病人，以保護高危和重症者；
5.善用疫苗通行證，減低人群聚集的感染風險。
此外，梁栢賢提出，可按照兩大監察標準來監控社區疫情。其一是高接種率，以接種兩劑疫苗比率超過九成為目標，其次是重症及死亡人數要有下降趨勢，目標是死亡人數從高位下降一半。
失業率升至4.5%議員憂未見頂 促盡快發放失業援助金、重推保就業聶德權：明白外界對政府抗疫表現失望 惟抹殺公務員付出絕不公平疫情｜亞博館設施非為長者設計 醫管局料內地醫護能改善護理工作增21650確診 總死亡數逼近5千 49歲染疫婦沒長期病患呼吸衰竭亡