新冠口服藥︱醫管局：按臨床情況處方　年齡、打針僅為其一因素

醫管局早前引入兩款新冠口服藥，有專家建議降低處方口服藥年齡限制，由70歲或以上放寬至65歲，惟有報道稱有接種一劑疫苗的70歲長者被拒處方口服藥。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（19日）表示，醫管局有不同專家就處方有關口服藥訂臨床指引，但前線醫護會仍按實際病人情況處方，年齡及打針情況只是其中一因素，並稱指引會隨科學數據等因素有所變動，亦有專家正商討修改指引。



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



8500人獲處方默沙東 逾千人獲處方輝瑞

劉家獻表示，醫管局早前引入默沙東藥廠及輝瑞藥廠口服藥，其中昨日有1,000名病人獲處方默沙東口服藥，至今已用在8,500多名病人都身上；輝瑞口服藥則因近日才開始用，但昨日單日已有400至500名病人使用，數天內已超過1,000名病人獲處方。

醫護會按臨床情況處方藥物

至於降低口服藥處方年齡門檻至65歲或以上方面，劉家獻強調醫管局有不少專家，包括藥物、傳染病及微生物專家等，並就處方口服藥制訂指引，包括臨床條件、效用及副作用，前線醫護會參考指引處方藥物。他稱醫護亦會根據臨床情況及其他因素，安排治療方案及處方藥物，故雖然有指引，但仍會視乎病人情況下決定，「打唔打針、幾多歲只係其中一個因素。」

▼3月18日 和樂邨泰安、平安、義安三樓圍封檢測▼



+ 1

專家正商討修改用藥指引

劉又稱專家亦正討論是否需要修改臨床指引，並指每一款藥物的使用指引，均會隨用藥後的科學數據、遇到不同病人種類等而需要作修改，重申指引目的是希望在適對時間處方最合適的藥物給病人，防止病人變重症或死亡。他稱市民可放心，見醫生時只需告之醫生病情、病歷及服藥情況，醫生會作出最適合治療。

默沙東：口服藥已獲批有條件註冊 將供應予私院

默沙東藥廠香港及澳門董事總經理湯偉成接受訪問時表示，其新冠口服藥已獲衞生署批出有條件註冊，正準備補交文件，冀盡快供應予私家醫院及診所，但並未透露價錢，又稱目前亦有幾數間大型私家醫院表示有興趣引入口服藥，相信很快能使用。

劉家獻則表示，醫管局有既定機制借藥予私家醫院使用，新冠口服藥是其中一種，以亦有相關機制借藥，並會考慮不同因素，如私院有無購買途徑、病人是否適合用藥及庫存量是否夠等，現時亦正就事件討論，相信短時間內會有相應用藥機制。

默沙東藥廠又指出，因每一個藥的藥理不同，發揮效用亦有所不同，適合不同種類病人服用，如默沙東口服藥相互作用較少，安老院長者體質可能較差、且有長期病患需長期服藥，則較適合使用默沙東。藥廠又預料今年能生產至少2,000萬個療程，與港府有足夠溝通，有信心滿足需求。

▼3月18日 大窩口邨富邦樓及富民樓圍封檢測▼

