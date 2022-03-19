老人科醫學會李舜華：勿因未註冊拒用新冠口服藥　患者須補充水份

本港新冠肺炎疫情嚴峻，當中大部份死亡個案為長者。香港老人科醫學會主席李舜華表示，近日本港新引入的抗病毒口服藥物已到港，科學實證確認可抑壓病毒量，減低年長人士病情惡化甚至死亡風險。她希望長者及其家人，不要因藥物未趕及註冊，就拒絕治療，因口服藥物只能在病徵出現後五天內服用才見效，「遲了就錯失治療良機」。

她又表示，不少長者指染疫後因喉嚨痛不願進食，在醫院或亞博治療中心見到患病的長者都有脫水現象，強調脫水會大大減低康復的機會，更容易引起併發症，故建議要盡量保持充足水份。



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



李舜華今日（19日）表示，在新冠疫苗開打後最擔心的是住在院舍的長者，他們是否接種疫苗很多時只能依靠子女決定。她引述在醫院門診所見，很多子女或怕年老體弱家人受不住「可能發生，但又未必一定會發生」的副作用，多數拒絕父母接種疫苗，並指「他們的理由通常是『擔心父母體弱受不了副作用』，不論費多少唇舌，仍不能改變想法。」

她又認為，只要老人院的家屬不反對，長者能及早注射疫苗，亦即是能及早得到保護。而近日新抗病毒口服藥物已到港，雖然未能趕及在本港註冊，但科學實證確認藥物能抑壓病毒量，認為是對長者的一大喜訊。李指，口服藥只適用於未完成接種疫苗的人身上，「萬一未趕及完成所有疫苗接種，又不幸被感染，這可是救命的治療呢！」

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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染疫長者有脫水現象 或容易有併發症

李舜華又稱，近日在醫院或亞博治療中心見到患病的長者都有脫水現象，或更容易引起併發症，故建議感染人士要盡量保持充足水份，強調「脫水的效果也是極其嚴重的，因此即使胃口再不差，仍要堅持攝取水份才好。」如果長者出現發燒、咳嗽、頭痛，甚至氣促等狀況，就要通知子女或親朋戚友，及早找到支援。她稱見到很多長者因為怕入院，在家耽誤多日，結果因為胃口欠佳，嚴重脫水，延至入院時為時已晚。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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夏至之日必可再相聚

李舜華又表示，在第五波疫情下，聯網中的醫院每天轉來急症室存放多少具遺體的數字，更連其工作的醫院，停車位旁亦有三個存放遺體的冷藏貨櫃。她認為確診人數雖仍然高企，但相信疫情已見頂，加上各方的支援，「相信夏至之日，我們必可再相聚」。