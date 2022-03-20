單日增1.4萬宗個案連續兩日低於兩萬　張竹君：院舍爆發似回落

衞生防護中心表示，本港今日（20日）新增14,149宗個案，即連續兩日確診數字低於2萬宗，傳染病處主任張竹君形容近日院舍爆發有回落跡象。不過，死亡個案數字仍然高企，單日錄得246宗死亡個案，即本港累計已有5,683人離世。

她又主動回應傳媒關於接種科興及復必泰疫苗後仍因染疫而亡的個案分析報道，引述數據指打一針科興的死亡率為5.83%，而復必泰則是3.44%，強調兩者均較未打針者有2至4倍的保護力，故認為問題並非接種那種疫苗，而是市民有否打針。



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本港單日新增的核酸陽性個案共5,876宗，而快測個案則有8,273宗，即合共確診14,149 宗，張竹君形容數字「較昨日略低」。

六成死亡個案來自院舍 九成死者無打針

至於死亡個案方面，醫管局昨呈報新增246宗死亡個案，當中205人在過去一日（3月19日）死亡，另有41人是較早前的個案。張竹君表示，至今醫管局呈報的死亡個案累計有5,656宗，另有27宗是醫管局以外的個案，即合共有5,683宗個案。

張竹君說，在該5,683宗離世個案中，涉及3455男2228女，年齡介乎11個月至112歲，當中有院舍佔六成，有九成人無打疫苗。她又指，至今本港的死亡率為0.55%，打兩針的死亡率為0.1% ，無打齊疫苗的為1.37%，兩者相差14倍。

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強調打針一定有幫助

張竹君指出，留意到近日有傳媒報道有「誤導」。她表示，現時約八成以上的社區長者均接種科興，復必泰則有約兩成，與80歲以上染疫長者打針的情況相若。

她說，按照數據分析，若不單計長者，所有人打齊兩針的死亡率是0.09%；若只打一針，無論接種復必泰或科興，其死亡率則是0.7%。她形容兩組數據相差甚遠，「即係話，就算打是但一針，都有好大保護力。」

她續說，80歲以上長者佔大部分的死亡個案，在約5,000多宗死亡個案中，有3,837人屬於該群組，其中有74%（即2837人）無打針，故強調打針一定有幫助。而剩下的26%，則有打針。

打一劑科興後染疫死亡率為5.83% 較復必泰高

張竹君表示，在80歲以上染疫的長者中，無接種疫苗的死亡率是15%；倘只打一針，死亡率則是5.59%；而打兩針後，死亡率則為2.62%，她強調，即打完一針後，無論接種科興或復必泰，其死亡率與未打針人士相比，可相差3倍；而接種兩針，死亡率則相距5.7倍。

張又指，若只打一針科興，染疫後的死亡率為5.83%，而復必泰則是3.44%，兩者均較未打齊人士有2至4倍的保護力，「所以問題唔係打咩針…有無打針係最大影響。」

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院舍爆發有回落跡象

張竹君又指，昨日收到2宗院舍出現個案，影響15個院友及2名員工，她形容近幾日院舍的爆發有回落跡象。她說，在過去14天，有190間院舍有爆發，包括68間殘疾院舍及122間老人院，影響 4,283名院友1,132員工。