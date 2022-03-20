林鄭預告將重啟強制檢測公告　要求具風險市民到檢測中心採樣

快速抗原測試需求大增，市民外出接受核酸檢測意欲隨之下降。特首林鄭月娥今日（20日）表示，期望抗疫能力做到供過於求以「保留實力」，並預告將盡快重啟強制檢測公告，當發現某大廈或群組有傳播風險，會透過公告要求相關市民到社區檢測中心或流動檢測站採樣。
▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼
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指社區檢測中心使用率下降「理所當然」
被問及確診數字回落，但每日仍新增社區檢測中心及流動檢測站，使用率低下會否浪費公帑，林鄭月娥回應指核酸檢測的需求隨著快速檢測趨普遍而下降，可免卻預約及攞籌時間，亦有同樣的家居支援，故需求下跌屬「理所當然」，但仍要「保留實力」。
高傳播風險大廈或群組納強制檢測公告
林鄭解釋，「每樣抗疫能力都係希望多過需求」，期望做到「床等人」、「房等人」、「針等人」、「化驗等人」，故預留檢測能力等市民使用，在過去半個月由每日做12萬人至近期回落至8萬人。
她表示，食物及衞生局不斷檢視檢測需求，預告將盡快重啟強制檢測公告，當發現某大廈或群組有傳播風險，便會發出公告要求有關市民到社區檢測中心或流動檢測站採樣，更廣泛了解社區感染情況。
▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼
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