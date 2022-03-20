黃錦星︰污水檢測2月底達高峰　近日趨勢輕微向下　但有反彈危機

第五波疫情肆虐，環境局局長黃錦星今早（20）介紹圍封強檢最新的情況，指當局已在全港各區，每兩日定點監測150個地點，覆蓋逾500萬人。他又指，污水檢測的峰值為2月底，而核酸及快速抗原檢測的峰值則為3月初，僅相差4日，認為數據有效預測疫情。他指，最新數據顯示近日有輕微向下的狀況，但他強調走勢波動仍然有反彈危機。



▼3月19日 順天邨天衡樓圍封強檢▼



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涉150個地點 平均每兩日一個循環

黃錦星表示，污水檢測的工作分為定點及流點兩方面，以預測疫情走勢及追蹤隱性患者。他指，當局於第五波疫情後，在全港各區定點監測150個地點，覆蓋逾500萬人，即大概每兩日循環做群體快速檢測。

流動檢測點方面，每日大概有30個。若當局於某部分地點發現高風險後，亦會設立「臨時機動檢測點」採樣以補充資料，並在上游的地點作污水檢測，以收窄範圍取得精準的數據。

▼3月18日 將軍澳健明邨健晴樓圍封檢測▼



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黃亦指，根據污水檢測人均病毒含量（兩天幾何平均值），以及衞生署核酸檢測呈陽性、快速抗原測試呈陽性的數據，相比下兩個走勢為高度吻合。例如在峰值方面，污水檢測的峰值為2月底，而核酸及快速抗原檢測的峰值則為3月初，僅相差4日，故符合疫情的病理及相關數據，認為大數據有助預測疫情。

黃錦星指根據污水檢測人均病毒含量（兩天幾何平均值），以及衞生署核酸檢測呈陽性、快速抗原測試呈陽性的數據，相比下兩個走勢為高度吻合。

他又指，上述最新數據顯示，4日前本港仍處於「高位平台期」，但近日有輕微向下的狀況。但他強調，走勢波動仍然有反彈的危機，呼籲市民繼續遵守社交距離措施。

▼3月18日 和樂邨泰安、平安、義安三樓圍封檢測▼



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黃續指，環境局於不同地區，因應疫情派發快速抗原套裝，3月初更於污水檢測的定點及流點擴大派發量，至今共派發約300萬套。例如昨日本港有5區情況高危，包括上水清河邨及大埔廣福邨，因此加緊派發11萬套。他認為派發套裝能向居民作出預警，亦有助快速檢測。

他補充指，1月27日後已在180個地點進行污水檢測，佔人口逾24萬，找出2.3萬名隱性患者，約佔大廈的10%。他指，個別大廈如順天邨的隱性患者比例逾兩成，天瑤耀樓甚至高達三成，因此他認為圍封強檢有確實的作用。

▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼

