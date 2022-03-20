封區｜五廈污水呈陽性被圍封　涉和樂邨、富昌邨、彩園邨等屋邨

封區行動持續，政府今日（20日）下午圍封多座大廈，包括葵涌葵盛東邨盛興樓、觀塘和樂邨恒安樓、觀塘安達邨愛達樓、深水埗富昌邨富誠樓、上水彩園邨彩玉樓。政府表示，有關大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，料圍封至明日（21日）下午。



▼3月20日 深水埗富昌邨富誠樓排圍封檢測▼



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政府在下午3時至5時期間先後圍封葵涌葵盛東邨盛興樓、觀塘和樂邨恒安樓、深水埗富昌邨富誠樓、上水彩園邨彩玉樓及觀塘安達邨愛達樓，目標是在明午完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府要求受檢人士於今日晚上前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。「受限區域」內曾於去年12月31日或之後確診人士，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於3月7日至3月20日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月22日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月19日 順天邨天衡樓圍封強檢▼

