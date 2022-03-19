封區｜觀塘和樂邨等7邨共10幢圍封廈解封　半數染疫率降至個位數

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現爆發。港府因多幢大廈污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，採取圍封強檢行動，涉及7條公共屋邨共10幢樓宇，包括葵涌大窩口邨富邦樓及富民樓、屯門寶田邨第4座、蝴蝶邨蝶心樓、黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓，觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓，香港仔鴨脷洲邨利福樓以及將軍澳健明邨健晴樓。

涉事樓宇今早已陸續解封，合共發現674宗初步陽性個案。近半數圍封大廈的受檢居民初陽比率已降至個位數，其中香港仔鴨脷洲邨利福樓，初陽比率為4.1%；將軍澳健明邨健晴樓，受檢居民初陽比率為5.4%；大窩口邨富民樓受檢居民約5.7%染疫、同邨富邦樓初陽比率則為7.7%；寶田邨第4座染疫比率約7.6%。



▼3月18日 和樂邨泰安平安義安樓圍封強檢▼



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和樂邨三幢樓發現63宗初陽 染疫比率13.1%

觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓，昨日五時起圍封，約於今早11時解封。政府發言人指，三幢樓約480人接受檢測，當中發現63宗初步陽性和3宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。當召曾到訪三幢樓宇約300戶，當中約30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府發高人稱，就發現的初步陽性檢測個案，政府已向相關個案人士和同住家人提供額外食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

彩雲邨啟輝樓初陽比率近一成

至於黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓，有1,687人接受檢測，當中發現165宗初步陽性和11宗檢測結果不確定個案，初陽比率約9.8%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在啟輝樓內派員到訪676戶，當中55戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

鴨脷洲邨利福樓63宗初陽 染疫比率約4.1%

香港仔鴨脷洲邨利福樓今早約11時半完成強制檢測行動解封，約1,540人接受檢測，當中共發現63宗初步陽性，初陽比率約4.1%。政府亦在大廈內派員到訪約760戶，當中26戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月18日 大窩口邨富邦樓圍封強檢▼



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大窩口邨富民樓5.7%染疫 富邦樓初陽比率約7.7%

至於大窩口邨富民樓今早約10時半完成強制檢測行動解封，有約790人接受了檢測，當中共發現45宗初步陽性檢測個案，初陽比率約5.7%。當局派員到訪富民樓約370戶，當中21戶在過程中沒人應門。

同邨富邦樓則於上午約11時解封，約710人接受檢測，當中發現55宗初步陽性，染疫比率約7.7%。當局曾派員到訪富邦樓約380戶，當中20戶在過程中沒人應門。

▼3月18日 將軍澳健明邨健晴樓圍封強檢▼



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健明邨健晴樓發現91宗初陽 佔受檢者5.4%

政府發言人又指，將軍澳健明邨健晴樓約1,700人接受檢測，當中發現91宗初步陽性和48宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率約5.4%。衞生署衞生防護中心會安排跟進。當局曾派員到訪健晴樓約800戶，當中約80戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

寶田邨4座四成住戶無人應門 蝴蝶邨蝶心樓初陽比率12%

至於同樣位於屯門區的蝴蝶邨蝶心樓及寶田邨第4座今早已解封。其中寶田邨第4座約800人接受檢測，當中發現61宗初步陽性，染疫比率約7.6%。惟當局派員到訪大廈約1010戶，約410戶無人應門。

蝴蝶邨蝶心樓則有約1,080人接受檢測，當中發現131宗初步陽性和33宗檢測結果不確定，初陽比率約12%，屬昨日圍封的10幢大廈中最高。當局曾派員到訪蝶心樓816戶，當中111戶在過程中沒人應門。