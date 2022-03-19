封區｜健明邨、寶田邨、蝴蝶邨及順天邨各有一廈污水陽性圍封強檢

本港第五波疫情仍然嚴重，政府再驗出有大廈排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，並進行圍封強檢行動。將軍澳健明邨健曦樓於今日（19日）下午3時半起圍封，大廈居民要留在處所並接受強制檢測，預計明日下午約一時完成行動。

政府於下午4時起再宣布圍封兩座位於屯門的公屋，包括寶田邨第3座及蝴蝶邨蝶影樓，同樣預計明午一時前可以完成行動。其中蝴蝶邨連日來有多座被圍封，連同今日圍封的蝶影樓，全邨6座樓宇近期均曾圍封強檢。



下午3時半起，將軍澳健明邨健曦樓內的人士，須留在其處所，並在今晚9時前接受採樣檢測。受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，目標是在明日下午約一時完成此行動。

房屋署設立熱線電話 3427 3000，由今日三時半起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。

健明邨健晴樓昨圍封強檢 發現91宗初步陽性

至於同邨的健晴樓則於昨日圍封檢測，約1,700人接受檢測，當中發現91宗初步陽性和48宗檢測結果不確定，受檢居民初陽比率約5.4%。

▼3月18日 將軍澳健明邨健晴樓圍封強檢▼



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屯門區兩廈圍封 涉寶田邨3座及蝴蝶邨蝶影樓

下午4時起，政府再圍封兩座位於屯門的公屋，包括寶田邨第3座、蝴蝶邨蝶影樓，預計明午一時可以完成行動。蝴蝶邨連日來有多座被圍封，連同今日圍封蝶影樓，全屋邨6座都曾被圍封強檢。

兩個屋邨昨日都有大廈被圍封，今早已解封。其中寶田邨第4座約800人接受檢測，當中發現61宗初步陽性，染疫比率約7.6%。

蝴蝶邨蝶心樓則有約1,080人接受檢測，當中發現131宗初步陽性和33宗檢測結果不確定，初陽比率約12%，屬昨日圍封的10幢大廈中最高。

順天邨天衡樓圍封強檢

政府發言人指，因觀塘順天邨天衡樓因污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。今日下午5時起圍封天衡樓，受檢人士須於今日下午10時前接受檢測。當局目標約明日下午一時完成行動。

早前，同位於順天邨的天瑤樓曾圍封強檢，當時發現多達315宗初步陽性，初陽比率高達30.8%，創圍封大廈以來的新高。同邨的天榮樓亦曾發現163宗初步陽性，染疫率為22%。

▼3月16日 屯門蝴蝶邨蝶意樓圍封檢測▼



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3月6日至19日曾於大廈逗留逾兩小時人士需強檢

政府亦發出強制檢測公告，任何於3月6日至19日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月21日或之前接受強制檢測。已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測，但若曾於去年12月31日或之後確診新冠肺炎的人士，則無需於強制檢測行動中接受檢測。

任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。