方艙醫院招聘排長龍　少女初入美容界遇停業 欲轉月薪2.5萬清潔工

第五波疫情持續，隨著七個社區隔離設施陸續落成啟用，各設施需要大量人手，對失業或停業多時的市民來説，無疑是一場及時雨。《香港01》記者分別到訪粉嶺及元朗的方艙醫院招聘中心視察，發現排隊應聘的人數眾多。

其中元朗招聘中心的隊列更從11樓一直排到2樓，當中更不乏學生及年輕人。其中美容院「新丁」曾小姐被迫停工，來應聘清潔員；失業逾一年的黃先生，因為公司無生意而被迫離職，一家三口正面臨沉重的經濟負擔，幾乎變賣所有資產，直言「真係頂唔住」。



元朗潭尾招聘2,000人 人龍2樓排到11樓

元朗的方艙醫院招聘中心昨天（18日）早上11時開始已大排長龍，不斷有市民進入大廈，人龍更一度從2樓排到11樓，有不少市民感愕然「咁多人點排？」，部份市民因人龍太長而選擇今天再來。

根據現場招聘人員表示，潭尾方艙醫院將招聘2,000人，早午晚更分別共需約700人，每月薪金達至23,500元，另加2,000元津貼，即月薪可達25,500元。職員於每一層派發申請表，並要求應徵者準備好身份證、針卡、住址證明等副本。若未能提供，可於明天補交。而應徵保安員由於要持有保安牌，因此薪金一般介乎27,000元至30,000元左右。

▼元朗潭尾方艙醫院用地早前航拍▼



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初入行美容業遇停業令 少女應徵清潔員

政府自從年初關閉美容院後，剛畢業入行的曾小姐便停工至今。她原本每月有1.3萬至1.4萬元的基本薪酬，美容院停業後曾做兼職，在家人建議下，便打算應聘方艙醫院清潔員。

她直言屋企雖未有沉重的經濟負擔，但家人工作或多或少受疫情影響而「返少咗工」。她亦曾到青衣方艙醫院應徵，惟招聘名額已滿，因此打算轉戰元朗。

元朗的方艙醫院招聘中心自早上11時便大排長龍，不斷有市民進入大廈，人龍更一度從11樓排到2樓。（黃煦緻攝）

失業男無工開一年 變賣股票保險養活一家

失業逾一年的黃先生本身任職文員，但由於「公司無生意又差唔多執」，因此被迫離職。以前薪金約兩萬元，失業後僅靠炒散及兼職維生。他坦言，失業對家庭造成極大衝擊，現在只得太太工作，一家三口不足以維持生活，「捱得好辛苦，差唔多將所有資產，包括保險、股票都賣晒」，並形容「真係頂唔住」。

他曾到青衣及粉嶺方艙醫院申請清潔工作，但可惜未能成功獲聘，於是再接再厲，到元朗見工。除了現在的緊急失業支援津貼，他最希望社會能盡快恢復正常，經濟復蘇。

▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院外排隊招聘人龍▼



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粉嶺方艙醫院招聘開始前已有多人排隊

另外，已營運近兩周的粉嶺方艙醫院連日招聘多名清潔工及保安員，周四（17日）當日，下午2點開始接受申請前，但記者上午到場，已有數十人在門口排隊等候。當日共派發了約30份申請表，應徵者一個接一個到房間內面試。

一名應徵的女子向記者表示，她有名70多歲朋友在青衣方艙醫院應徵做清潔員「一見就請」，已順利工作十多天，因此今日到場找工作。

到場應聘保安員，並即時獲聘的梁先生表示，自己本身是廚師，因受疫情影響而失業。（周智堅攝）

到場應聘保安員，並即時獲聘的梁先生表示，自己本身是廚師，因受疫情影響而失業。他又指，「預咗（保安員）工時長同辛苦」，之前在廚房工作都一日十幾小時。他坦言自己已打齊三針復必泰，因此不怕被感染，並指「周圍都咁危險」。

曾任職麻將館員工的劉小姐強調，完全不怕工時長，只怕「無錢食飯」。（周智堅攝）

曾任職麻將館員工的劉小姐，因為處所關閉令無工開，有朋友在粉嶺方艙醫院工作，因此亦來找工作。她說已打三針科興疫苗，不怕工時長，只怕「無錢食飯」。