青衣方艙醫院改由私人醫療機構管理　該站醫護將調往其他設施抗疫

青衣社區隔離設施自3月初啟用後，由醫院管理局負責管理，並為接受隔離人士提供醫療服務及解答與醫療有關的查詢，以及在緊急時提供即時醫療支援。醫管局今日（20日）公布，即日起將位於青衣社區隔離設施的醫療站交由私營醫療機構管理，康健醫療集團成為管理機構，並會在該站派駐醫護人員為接受隔離人士提供服務。



▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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醫管局醫療站主管黎靖匡表示，醫療站由私營醫療機構接管後，原先派駐該站的醫管局醫護人員會調派往其他設施繼續抗疫工作；並強調會繼續加強與私營醫療業界的協作，期望日後有更多私營醫療機構可參與社區隔離設施醫療站的運作，共同照顧病人。

局方亦感謝保安局協助醫療站的醫護人員照顧接受隔離人士及提供所需的醫療支援。醫管局表示，醫療團隊會繼續配合保安局的安排，與私營醫療機構攜手在不同的社區隔離設施提供醫療服務，為接受隔離的人士提供合適的支援。

▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

