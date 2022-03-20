政府澄清新冠死亡個案接種疫苗報道　強調兩種疫苗均安全有效

政府今晚（20日）澄清有關新冠病毒死亡個案接種疫苗情況的報道。政府發言人指，有傳媒聲稱分析從醫院管理局所得的數據，而對死亡個案接種疫苗情況作出報道，指屬「誤導性報道」，對此表示遺憾。



當局強調，本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低染病後重症和死亡情況高度有效及安全。就接種疫苗的死亡患者中，接種疫苗種類的分析較為複雜，需要探討每宗死亡個案的個別情況，同時要考慮較多長者接種科興疫苗的因素，故不應隨便下定論。



當局強調，本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低染病後重症和死亡情況高度有效及安全。（蘇煒然攝）

長者接種科興與復必泰比例8:2

根據衞生署衞生防護中心現階段掌握有關死亡個案及已作分析的初步數據，第五波疫情的首5,435宗死亡個案中，約88.3%的人士未有接種兩劑新冠疫苗。已接種至少兩劑新冠疫苗患者的死亡率為0.09%，而接種一劑或未有接種的則分別為0.7%及2.58%，顯示接種疫苗絕對有助降低死亡率。

當局指出，約八成的80歲或以上長者已接種科興疫苗，約兩成則接種復必泰疫苗。就已作初步分析的3,837宗80歲或以上長者死亡個案中（佔所有死亡個案逾七成），約74%（2 837宗）個案未有接種疫苗，受感染後的死亡率高達15%；已完成接種兩劑新冠疫苗的80歲以上人士死亡率為2.62%，而接種一劑則為5.59%。

已打兩針死亡率 兩款疫苗相差不足1.5個百分點

另外，就該年齡組別而言，已接種一劑科興疫苗的死亡率為5.83%，已接種一劑復必泰疫苗的死亡率為3.44%；已接種兩劑科興及復必泰疫苗的死亡率分別降至2.95%及1.51%。

政府強調，就接種疫苗的死亡患者中接種疫苗種類的分析較為複雜，需要探討每宗死亡個案的個別情況，例如死者年齡及長期病記錄等，此外亦要考慮較多長者接種科興疫苗的因素，不應隨便下定論。

當局強烈呼籲仍未接種疫苗的市民盡早接種疫苗，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士。

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