口服藥｜曾祈殷倡改指引向已打針患者處方　免與鼓勵打針政策矛盾

本港確診個案連續第二日少於二萬宗，但死亡個案沒有隨之回落。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（21日）在港台《千禧年代》表示，除了提高疫苗接種率，亦有需更改處方新冠口服藥的臨床指引，向有接種疫苗的患者處方口服藥。



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曾祈殷表示，近兩日的確診數字未必反映實況，政府亦需想辦法如何降低死亡率，除了加強疫苗接種，還需考慮更改新冠口服藥的臨床指引，讓更多市民可服用，「合資格使用口服抗病毒藥與政府鼓勵接種疫苗不可背道而馳」。

早前港大微生物學系講座教授袁國勇指，如本港新冠疫苗接種率超過95%，可逐步解除防疫措施。曾祈殷認為，仍需考慮公營醫療系統壓力、死亡人數有否下降趨勢等，「不只是看接種率，還要看臨床、求診數目、確診數目、死亡率」。

對於有報道引述消息指，當局擬放寬入境限制，包括修改熔斷機制，取消英美等九個國家的禁飛令，亦有機會將抵港人士的14日隔離期減至7日。曾祈殷認為，如返港人士已接種疫苗，上機前及抵港後核酸檢測呈陰性，在檢疫酒店每日由指定人員協助採樣，可恢復國際航班抵港，亦有助恢復經濟往來，直言「本地風險多過海外人士回港帶來的風險」。

此外，政府宣布「疫苗通行證」第三階段推前至5月31日實行，市民要提早一個月打齊3針疫苗才符合要求。曾祈殷認為，更多人短時間內接種疫苗，有助減低死亡率、各行各業復工、重啟經濟活動，大大提升群體免疫。