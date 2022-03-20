疫苗通行證｜縮短寬限期　圖文解構打第三針「死線」

政府修訂「疫苗通行證」接種時間表，當中更新關於打第三針的要求。政府原定要求打第二針後滿9個月，才須打第三針，但今（20日）收緊兩針之間寬限期至6個月，同時把第三階段提前一個月至5月31日。換言之，去年11月底才打第二針的市民，按舊安排尚可於第三階段推行後兩個月才補打一針，但新安排下5月底前已須接種第三針，以便與第三階段新時間表「接軌」。



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政府表示，因應自年初以來市民積極接種疫苗，及政府有足夠疫苗和接種能力為全港合資格市民於限期前接種全數三劑疫苗，故提早實施「疫苗通行證」第三階段，即5月31日起非新冠康復者須於接種第二針疫苗後6個月內（而非原來的9個月內），打第三針才可繼續使用「疫苗通行證」。

10月底打完第二針 最遲4月底要打第三針

換言之，原本在去年9月底才打第二針的市民，可在今年6月底才打第三針以符合「疫苗通行證」要求，即剛好與舊安排下的第三階段（6月30日起實施）「接軌」，但新安排下縮短兩針之間的寬限期，意味目前已符合打第三針的資格。

如市民在去年10月底才打第二針，按原本安排至今年7月底才須打第三針進入「疫苗通行證」的指明處所，即正式進入第三階段後尚有一個月的寬限期，但新安排下，最遲4月底已需接種。至於去年11月底才打第二針的市民，原定可於8月底才打第三針，即仍有兩個月的寬限期，惟新安排下最遲5月底已需補打一針，才剛好與第三階段「接軌」。

未打針康復者 仍需打兩針符合疫苗通行證要求

此外，衛生防護中心轄下聯合科學委員會早前建議，一般康復者若染疫前已接種兩劑新冠疫苗，康復後毋須再接種第三針。

在「疫苗通行證」新指引下，12歲或以上的康復者，如感染前沒有接種疫苗，在第一階段期間（即4月29日或以前）接種要求不變，接種第一針後如超出6個月，需要打第二針；如感染前已打一針、已康復滿6個月，第二和第三階段期間（即4月30日起）要補打多一針；如感染前已打至少兩針或仍在康復後6個月內，無額外接種要求。上述第二針要求不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

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