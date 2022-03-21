涉非禮女友12歲外孫女　展示色情影片　五旬漢被判囚9個月

五旬漢於去年在家中非禮其女友年僅12歲的外孫女，包括摸臀及搓胸部，期間更曾向事主展示色情影片。他早前經審訊後被裁定兩項非禮罪成，案件今（21日）在西九龍法院判刑。被告案發時的女友、現時的太太替被告求情，指他為一個有責任感、重情重義的丈夫。而暫委裁判官高麗盈就兩罪，分別判被告監禁8個月，下令其中1個月分期執行，即總刑期為9個月。



55歲被告C.T.S被指於2021年2月23日，在黃大仙下邨寓所內兩度非禮案發時12歲的女童X。辯方求情指，被告在案發後已與當時的女友結婚，而他太太指被告是一個有責任感、重情重義的丈夫，望法庭能輕判。

被告曾向X展示色情影片

案情指，案發當日下午約1時半，事主X回到外婆與被告位於黃大仙下邨的寓所，不久被告回來，當時只有他們2人。X在床上看電視時，被告跟她上床，後來改為平躺姿勢，並伸手摟她的腰約5至10分鐘，之後向下掃，以「打圈」形式，摸她的臀部約5分鐘。

之後X按被告吩咐下樓買東西回來後，被告向其展示一段2名女生的色情影片，問X有否看過這些片段。被告其後又跟著X進入廚房內，2度將頭部放在X的膊頭，又言：「可唔可以畀我睇吓你個『肝』」，並2次從後側摸及搓X胸部，每次歷時約3分鐘。

案件編號：WKCC 4235/2021