教師非禮女生兼邀當情婦 官斥挑逗未完全發育小孩　判囚26個月

已婚數學男教師與女學生發展超越師生的關係，要求女生成其情婦，更載女生到其家親吻及撫摸對方，捉著對方的手為他作手淫動作。他早前被裁定向年齡16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮兩罪成，練錦鴻法官今（18日）在區域法院斥責，被告受家長學生信任，卻利用自身特權，以露骨的言辭挑逗未完全發育的小孩。被告對X所做的事雖不涉性行為的實際動作，但已接近性行為。經考慮後，法官終判告囚26個月。



37歲男被告CCH早前被裁定向年齡16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮兩罪成。

指被告對X所做之事已接近性行為

案情指，被告於2013年11月29日邀請事主X到他家中溫習，期間在房間內親吻及撫摸X的身體，並手握她的乳房。被告又捉著X的手教她如何幫他手淫，及指插X的陰道。其後於2015年3月中，被告接載X到他家後，突然帶X入房並親吻她，繼而脫光X的衣服，雙手揸X乳房並觸及其私處。

在兩次性侵事件後，被吉與X透過訊息進行多次情慾對話，被告曾在訊息中謂：「雖然嗰次同你玩得唔投人， 你技術亦麻麻， 但其實已經好爽」、「上次條巨腸俾你溶化左」等。

練官判刑時指，被告對X所做之事雖不涉性行為的實際動作，但已接近性行為，基於X不滿16歲未能表示對該些行為同意與否，被告所犯的事近是幾近強姦。而法庭有責任保護兒童，於成長期間免受年長者肆無忌憚地，利用兒童入世未深等特點對兒童行剝削及魚肉，故判刑須具阻嚇性，以示大眾對這些行為的不恥，因此整案唯一適合的刑罰便是即時監禁。

斥被告利用X傾慕之心 以露骨的言辭挑逗未完全發育的小孩

練官續指，案發時被告快將30歲，而X年僅14歲，前者更是後者的班主任，被告對X及其家人而言該是有道德且可信任的人。但被告卻利用自身特權及地位，取得X的信任及愛戴，再利用其傾慕之心，在數年間處心積慮地以開車接送等好處，及以露骨的言辭挑逗未完全發育的小孩，斥被告的行為可視之為軟性暴力，使案情更為嚴重。

另據X的心理醫生報告，本案對X的心理、成績及日常生活造成極大損害，使X變得沒有安全感，容易感到無助及對人失去信心，受燥狂抑鬱症困擾。雖然她後來因體育能力優勢而獲到美國升學的機會，但最後因心理狀態不佳及受傷，在未完成學業下回港。練官直斥被告為一己私慾，令到一個年輕人「原本平坦光明的成長過程變得荊棘滿途」，終就兩罪判其囚26個月。

案件編號：DCCC306/2021