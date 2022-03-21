政府削公眾申述精簡土地程序　環團轟只佔7%時間：推卸效率低問題

發展局日前提出一系列修例，擬精簡土地行政程序，包括日後城規會只會接受一輪的公眾意見表述、考慮限制申請修訂圖則人士為土地業權人或公職人員等。

12個環團及關注組織今日（22日）舉行聯合記者會，並分析自2012年起，約24項牽涉48塊綠化帶中改劃申請的所需時間 ，發現平均至少需時約3.3年，最長的一項申請需時8.1年。不過，公眾申述及公聽會平均需時不足3個月，即佔整個程序所需時間僅約7%。

團體批評相關建議矛頭直指公眾參與，認為政府推缷房策失當、行政效率低的問題，促請當局先撤回提議，並應進行全面的公眾諮詢。



12個環團及關注組織今日舉行聯合記者會，促計當局撤回目前提議。（王潔恩攝）

長春社公共事務經理吳希文表示， 在上述48塊綠化帶中，近9成均獲城規會通過改劃，當中綠化帶通過改劃成公營房屋的比例達95%，反映公眾參與不會拖慢建屋進度。

馬鞍山改劃由提意向至完成耗8年 公眾參與佔108日

在處理時間較長的個案中，吳希文舉例指，當初政府擬改劃馬鞍山近樟木頭村的綠化帶建公屋，由披露發展意向至完成法定程序，需時約8年，但公眾參與只用了108日，僅佔3.7%；至於荃灣近油柑頭村的用地，當初擬改劃作私營房屋時，共用了8.1年時間完成，而公眾參與只佔2.8%，即82日。

吳亦指，公眾參與可幫助城規會在審批時，更全面了解情況，例如當年馬鞍山有綠化帶擬被改劃成私人住宅，但由於與郊野公園只有一路之隔、有機會破壞礦場歷史等，方案引起環團及市民反對。最後城規會進行3場公聽會，及接收約7000多份意見書，終否決其改劃申請。

景賢里、前政府總部西座曾被民間提出改劃 引社會關注

此外，根擬發展局的最新建議，政府擬只容許由現行土地擁有人、公職人員及公共機構提出提出土地改劃申請。

不過，吳希文指，過往有不少由民間提出申請改劃的例子，例如現時屬法定古蹟的景賢里，以及一級歷史建築的前政府總部西座。他認為，民間提出改劃申請時，可在社會醞釀討論，故擔心今次修訂會扼殺民間規劃方案，憂慮招來更多反對聲音，甚至引起司法覆核。

長春社公共事務經理吳希文（左一）表示，即使處理時間長達8.1年的申請中，公眾申述及公聽會只佔了2.8%時間。（王潔恩攝）

西九龍填海地現35公頃棕地 憂明日大嶼變翻版

綠色和平項目經理朱江擔心，若政府可「邊填海、邊規劃」，擔心會做成規劃失當，最終做成不可逆轉的破壞，「填咗就無得返轉頭。」他舉例指，當年的西九龍填海亦沒有詳細規劃，當中有約35公頃填海用地鄰近美孚新邨、貨櫃碼頭，但至今仍只用作停車場及貨櫃場，與棕地功能相似。

朱江表示，擔心日後「明日大嶼」會成為翻版，憂慮在沒有詳細規劃下，利用龐大公帑填海後，會出現棕地或空置地。他又批評，當年西九龍填海區的公共房屋承諾，由1993年曾提出的15公頃，發現至今只有4條興建中及已落成的公共屋邨，即只得8公頃，「差唔多有一半走咗數。」