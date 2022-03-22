放寬社交距離｜孔繁毅料下月新案跌至3位數　戶外運動可更早開放

第五波疫情呈下降趨勢，政府昨（21日）公布復常路線圖。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早（22日）於港台節目表示，估計到4月21日放寬社交措施時，本港每日新增個案已回落至三位數，認為屆時放寬合適，並指可能再過一段時間，新增個案更或會跌至兩位數。他認為，如下跌趨勢快，路線圖毋須分3個月逐階段實施，可能每隔一周就可再放寬，尤其是戶外運動，可更早開放。

孔繁毅又形容，暫緩全民檢測是非常明智，因為已錯過了最佳時機。他又認為，由於病毒已於社區傳播，其實難以再清零，與其將目標訂為清零，應該改為穩控疫情。



▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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相信疫情開始受控

孔繁毅在港台節目《千禧年代》表示，4月21日已過了復活節假期，認為屆時開始放寬社交距離措施的做法穩妥，相信每日新增個案會回落至三位數字，再過一段時間後，更可能跌至兩位數。他解釋，按照港大的推算，全港已有約350萬人受感染，即已達約一半人；另一半人亦可能已接種2至3針疫苗，社區對病毒的免疫力高，疫情癲峰期已過，而且昨日亦不見有安老院舍爆發疫情，相信疫情開始受控。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅認為目標應改為控制疫情。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

回落速度快復常路線毋須3個月

對於放寬措施，會否擔心再有長者確診個案上升，孔繁毅表示並不太擔心，因為社區上的長者本身都較活躍，不少已接種至少兩針疫苗，其身體狀況本身亦較好。他又稱，假如個案回落速度快，復常路線圖毋須等3個月，可能每隔一周就一個階段，尤其是戶外運動，可以提早開放。

▼3月21日 政府宣布最快4月20日放寬社交距離措施▼



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暫緩全民檢測非常明智

另外，政府決定暫緩全民檢測，孔繁毅形容，決定非常明智，因為全民檢測最適用於爆疫初期，切斷傳播鏈，但已錯過了時機。他續稱，即使已過疫情高峰，但仍未必有足夠隔離設施隔離所有患者，家居隔離則可能有垂直傳播風傳；而且此舉花費大量資源，未必符合效益。

不過孔認為，由於病毒已在社區傳播，其實難以完全清零，防疫目標應改為穩控疫情，而不再是清零。