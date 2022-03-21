疫情｜蕭澤頤：擬派學警管理隔離設施　研改兩更制擴大警力

第五波疫情持續，警務處處長蕭澤頤提到，警隊會致力打擊與疫情有關罪案，線上線下監控假消息及謠言，目標能於兩小時內作出澄清，強調「如有人專登故意發放假新聞及假消息，或煽動他人作出非法行為，會果斷執法」。蕭澤頤又指，疫情影情警隊人手，未來可能會派出學警幫手管理隔離設施，甚至改為「兩更制」，以擴大人手，維持治安及協助抗疫。蕭澤頤又呼籲市民和各界， 「將心比己、易地而處、同心抗疫」。



警務處處長蕭澤頤。（資料圖片/區嘉樂攝）

蕭澤頤接受中國新聞網訪問時表示，留意到近期網上有涉及疫情的罪案，「有啲人甚至乎呈陽性都去店舖播毒，有啲人喺網上煽動炸毀檢測站等，亦有啲診所出售免打針證明書， 我哋唔同單位每日會線上線下監控有無人作出呢啲煽動行為，如果有一定唔會手軟。」

目標兩小時內澄清 會拘捕發謠言者

蕭澤頤續指，警隊在網上發現不少假消息及謠言，「有啲心懷不軌嘅人，希望煽動反政府情緒，想分化警隊與市民齊心抗疫，當能盡快澄清事實，希望兩小時內盡快澄清新聞，如有人專登故意發放假新聞及假消息，或煽動他人作出非法行為，會果斷執法，會作出拘捕。」

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調配訓練教官、投訴課同事支援前線

第五波疫情下，警隊高峯期有一成警員確診。蕭澤頤表示，警隊會每日檢視人手，並已調配內部支援工作人員，如訓練教官、投訴課同事等，到前線協助支援及管理隔離設施，將來亦可能派出學警幫手。他又透露，可能會將現時三更制改為兩更，從而擴大人手，維持治安穩定。

蕭澤頤又提到，警隊高峯時借調191人到個案追蹤辦公室工作，過去兩年巡查餐飲業3.6萬次，表列處所4.2萬次，發出逾2,000張定額罰款通知書，派出3萬人次協助圍封強檢，過去兩周協助運送1400具滯留醫院的遺體送往殮房。

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