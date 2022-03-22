全民檢測暫緩　方艙醫院5萬單位可有4用途　梁子超：唔使驚用唔到

新冠病毒第五波疫情有退卻趨勢，特首林鄭月娥昨（21日）宣布全民強制檢測暫緩推行。早前為應對疫情，中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），合共可提供約5萬多個床位，至今有4個項目已啟用。全民強制檢測短期內不推行，方艙醫院還有沒有需要？



呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使政府暫緩全民檢測，但未來仍有可能加強檢測。他認為現時個案開始下跌，建議確診病人應盡快送往方艙醫院隔離，以減少社區傳播風險；即使仍然有剩餘單位，亦可將部份改作檢疫等用途，「唔使驚用唔到。」立法會醫療衞生界議員林哲玄也認同盡用方艙醫院隔離病人，而在疫情過後，甚至可改作社會房屋，「（方艙醫院）好過啲板間房、劏房。」



而在第五波疫情前，竹篙灣原作檢疫中心，除了安排密切接觸者入住，也有供來港的外傭入住檢疫，給僱主提供較酒店便宜的選擇。



▼3月13日 粉嶺社區隔離設施交付▼



+ 8

總計約7萬個隔離單位 部分屬暫時

本港現時有9個內地援建方艙醫院項目，當中有5個已啟用，包括青衣、前新田購物城、港珠澳大橋香港口岸、粉嶺馬適路、洪水橋，料合共提供10,500張隔離單位。資料顯示，截至昨日（3月21），以上5間方艙醫院的使用率分別達6至8成，先後曾有8,085人入住。

至於未啟用的4個項目，則位於落馬洲河套區、元朗潭尾、竹篙灣、啟德，其中河套區將建造一座約1,000個床位的應急醫院，以及另外約10,000個床位的社區隔離及治療設施，日內可交付港付使用。政府曾表示，上述9個項目可提供約50,000多個床位。目前政府另租用萬個酒店房間、數幢新落成公屋、竹篙灣首四期等，也有逾2萬個單位，前兩者屬短暫性質。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



+ 5

隔離設施唔會多餘……唔使驚用唔到。 呼吸系統科專科醫生梁子超

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超：送患者入營免居家傳播

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使政府暫緩全民檢測，但為了做到「動態清零」，相信政府仍會繼續做檢測，例如要求強檢等。

他指出，隔離設施數目正逐漸增加，隨着本港確診數字開始回落，建議當發現確診患者後，便應盡快全部送至隔離，以避免居家隔離造成傳播。他指如隔離單位仍有剩，可作其他用途，例如安排較高危的檢疫人士或院舍個案入住，「隔離設施唔會多餘……唔使驚用唔到。」現時疫情重創經濟，相信方艙醫院均需要足夠人手運作，料可創造就業機會。

▼2月27日 青衣方艙醫院興建進度▼



+ 7

林哲玄：未來可供患者家人入住檢疫

立法會醫療衞生界議員林哲玄指出，數萬名近期的新確診者仍在家中隔離，若他們家中有長者、孕婦及免疫能力較差家人，可能受到傳染，故此當有更多方艙醫院後，可安排確診病人盡快搬入，減低家居傳播風險；日後如確診者家人即使沒有中招，即密切接觸者，也可應他們要求，安排入住方艙醫院檢疫，減低大廈傳染風險。

林指出，近日每日確診宗數呈橫向，難斷定是否走下坡，不過污水檢測病毒量下降，每日死亡人數也開始下跌，疫情確有轉好，但他直言或有快速抗原檢測陽性人士沒有呈報，要再看一段日子，如每日死亡人數降至100以下，才能確定疫情消減。若方艙醫院需求最終「清零」，他認為部分方艙醫院可轉為社會房屋，「（方艙醫院）好過啲板間房、劏房。」

▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼



+ 3

除了接收社區病人、轉作檢疫設施及社會房屋，方艙醫院尚有其他用途。翻查資料，在第四波至第五波疫情之間，有獨立廁所的竹篙灣首兩期800單位，曾用作來港人士檢疫設施，主要是供抵港外傭預訂入住，每個單位每晚收取480元，包括三餐膳食及所有費用，相對酒店收入便宜，可減輕僱主承擔。