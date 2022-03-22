禁飛令致人才流失　香港總商會：歡迎政府取消　冀再放寬檢疫要求

政府昨（21日）公布復常路線圖，並指下月起取消「禁飛令」。總商會總裁梁兆基今早（22日）於港台節目表示，「禁飛令」影響香港對外交流，部份人才因而離港，亦有企業遷往新加坡，相當影響香港競爭力，他對是次措施表示歡迎，相信人才、企業會陸續回來。他曾建議政府讓回港人士改為家居檢疫，不過政府決定在初時採取從嚴謹慎，希望之後可以再放寬檢疫。



港府在第五波疫情下，向澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，合共9國實施航班熔斷機制，亦即「禁飛令」，禁止相關地區民航客機着陸香港。

梁兆基今早於港台節目《千禧年代》表示，香港為重要的國際樞紐，原本每日多人進出，但「禁飛令」使人才離港，部份跨國企業亦回到本國或新加坡，當其他國家陸續實施免檢疫安排時，香港卻仍有頗長的檢疫期，相當影響競爭力。

香港總商會總裁梁兆基（資料圖片）

港確診人數多 料需大幅回落才能考慮與內地通關

梁兆基表示，取消「禁飛令」及縮短檢疫期是好消息，有助吸引人才回流香港，希望之後措施可放寬至其他國際旅客，而非只限於港人。他又稱，香港是國際城市，如內地、國際都未能通關，影響非常大，惟現時確診人數仍多，相信與內地通關的條件日益減少，需大幅回落後才可考慮，故認為首先開放與對外聯繫，可減少限制。至於與內地通關，他認為要視乎內地的策略。

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梁兆基又稱，之前有與政府溝通，假如回港者在香港有居所，可否改為在家檢疫隔離，不過政府現時希望謹慎從嚴，希望之後可以再放寬，現時7日酒店隔離始終有一定限制。