復課｜張勇邦：未知小學、幼稚園可否全日面授　不應與接種率掛勾

政府昨日（21日）宣布，小學、幼稚園最快4月19日復課。資助小學校長會名譽主席張勇邦今早（22日）在電台節目表示，未知復課時是可以恢復全日面授課堂，抑或維持半日面授。他續稱，復課是好消息，不過今年1月停課時，每日只有20多宗個案，現時卻過萬宗，如何讓學生安心回校，需由專家研判。

張勇邦又指，雖然接種率高，學校及家長會對復課更安心，但不希望將全日面授安排與接種率掛勾。



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張勇邦在港台節目《千禧年代》表示，學生及家長都期待回校，但亦有點無奈，今年1月宣布停課時，每日新增20多宗確診，但現時已達超出想像的過萬宗，數字差距太大，當中安全系數為何，如何可安心上課，需由專家研判，從中取得平衡。

資助小學校長會名譽主席張勇邦。（資料圖片）

張勇邦又指，雖然接種率是客觀標準，如果接種率高，學校及家長會對復課更安心，但不希望將全日面授安排與接種率掛勾。現時3至11歲的接種率為57%，政府希望達到九成，張表示，應分開了解幼稚園生及小學生的接種率，前者的接種率較低，之前個別學校聯網，曾安排學生集體打針，建議學校在恢復面授前，可安排學生回校打針。

停課提早「暑假」達避疫目的

另外，之前停課的其中一個原因，是將校舍用作全民檢測場地，但計劃已暫緩。張勇邦表示，雖然計劃暫緩，但停課始終讓數十萬小學生，免於受感染的風險，仍可達到「避疫」目的。