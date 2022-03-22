智商偏低男強姦親妹兼亂倫至成孕　官斥應感羞恥　助更生判教導所

智商偏低的男學生，聲稱對性感好奇，強姦比他細兩歲的胞妹，之後兩次和她性交，最終令胞妹懷孕，需進行墮胎手術，從而揭發事件。男生早前承認強姦及亂倫共三罪，報告揭示兩兄妹來自有家暴的家庭，高等法院法官今(22日)判刑時指，本案屬悲劇，被告對性有好奇，但大部份人不會向親妹洩慾，事件令事主留下難以磨滅的烙印，直斥被告摧毀其妹的一生，應感到羞恥和慚愧，惟考慮被告在破碎家庭長大，判被告入教導所，希望能助他培養正確的性觀念。



現年19歲的被告承認1項強姦，以及2項亂倫罪。案發於2019年6至7月間，當時被告和事主X分別為17和15歲。

事主X對被告感到恐懼

法官判刑時引述X的創傷報告，指她自覺是個失敗的人，事後常發惡夢，感焦慮，並有自殺念頭和有強烈的不安全感。她對被告感到恐懼，同時因父親常對母親使用暴力，X對母親能否保護她沒有信心。

被告小六已浸淫色情刊物

被告的心理報告則指，被告自小六起已浸淫於色情刊物，頻繁自瀆。報告指他現已感後悔，建議他接受心理輔導，避免他與X單獨相處。

被告承認1項強姦和2項亂倫罪，今在高等法院被判入教導所。

事件令X身心受創

法官直斥被告干犯非常嚴重和令人厭惡的罪行，他不單沒有盡兄長的責任保護和教育X，反而利用兄長之便性侵對方，嚴重違反誠信。他在案中未有使用安全套，令X懷孕，需進行人工流產。事件令X身心都受創傷，報告並指她患上嚴重的創傷後壓力症，令她不能正常生活，需接受心理輔導。法官指，性侵事件在X心中留下難以磨滅的烙印，影響她的成長。被告為發洩自已的性慾，摧毀妹妹的一生，他應感到羞恥和慚愧。

被告來自破碎家庭 成長有不良影響

法官續指，事件無論是對X、被告和家人，都是一個悲劇。被告的智力低於一般人，並患有專注力失調及過度活躍症。同時，他在一個破碎家庭長大，父母沒有正式結婚，父親常對母親使用暴力，被告明顯地不能在一個健康的家庭成長，對他的成長有不良影響。

大部份人不會以胞妹作洩慾對象

法官強調，青少年對性感好奇，屬自然的事，但社會期望他們會控制性慾，而大部份人都不會以自己的胞妹作為洩慾的對象。但法官認為，判處教導所有助被告改過自新，培養正確的性觀念，在考慮本案背景和被告的個人情況等因素後，判處被告入教導所。

被告在家強姦親妹

案發時17歲的被告，於2019年6月某日，在住所脫去其短褲和內褲，在未有使用安全套下強姦X。X試圖推開對方，又表示痛楚，惟被告回應稱過一陣子，X便不會感痛楚。此外，被告於2019年7月，兩次在未有使用安全套下，和X性交。

因X未有來經，母親於2020年1月先後帶X到診所和屯門醫院檢查，檢查顯示X當時已懷孕22周，她因此進行墮胎手術，而DNA的比對確認被告是胎兒的父親。

案件編號：HCCC206/2021