智商偏低男認強姦及亂倫妹至成孕　願不再在妹面前出現　案押後判

智商偏低的17歲男生，在家中強姦比他細兩歲的妹妹後，繼續與妹性交至妹妹成孕，終揭發事件。男生早前承認強姦及亂倫等罪，辯方律師今(27日)在高等法院求情時指，母親自責未送兒子往特殊學校，又稱兒子其實愛錫妹妹。律師形容事件是悲劇，男生打算自此以後與家人分開位，不會再在妹面對出現，望法官能考慮輕判。法官把案押後至2月28日判刑，以候被告的教導所報告。



現年19歲的被告承認1項強姦，以及2項亂倫罪。案發於2019年6至7月間，當時被告和X分別為17和15歲。

被告願不再在妹面前出現

辯方今求情時引述被告的心理報告，指被告的智商較標準低。在他年幼時，曾有人建議被告入讀特殊學校，惟被告母親拒絕。被告母親因此感自責，指若被告入讀特殊學校，情況或不一樣。報告亦指，被告打算日後和家人分開居住，不想再於胞妹面前出現，刺激對方。

律師形容案件是宗悲劇

辯方律師形容本案是悲劇，被告受智商問題和專注力失調及過度活躍症影響，現已感到內疚。但他得到父母等支持，望法庭可先索取教導所報告。而法官最終同意索取教導所報告，把判刑押後至2月28日。

未用安全套下強姦親妹

案情指，被告於2019年6月某日，在住所爬上X的床，然後脫去其短褲和內褲。他在未有使用安全套下，把陽具插入X的私處。X試圖推開被告，又表示痛楚，被告回應稱過一陣子，X便不會感到痛楚。此外，被告於2019年7月，兩次在未有使用安全套下，和X性交。

妹作墮胎手術揭被告是孩子的父親

因X未有來經，母親於2020年1月帶X到診所檢查，之後再到屯門醫院作進一步檢驗。超聲波檢查顯示，X當時已懷孕22周。她遂進行墮胎手術，而DNA的比對確認被告是胎兒的父親。事件報警，被告因而被捕，他在警誡下保持緘默。

案件編號：HCCC206/2021