昂坪360為學童推STEM工作坊　120元教DIY纜車模型包來回纜車票

第五波疫情肆虐，政府早前宣布中小學及幼稚園學生提早於3月放暑假。昂坪360有見及此，為留家學童提供網上新體驗，推出免費的「線上遊大澳」導賞團，以及「360小小工程師STEM直播工作坊」。工作坊由英國劍橋畢業的科學專家主理，教授學童運用材料DIY製作纜車，售120元包來回纜車票，可於纜車重開後的4個月內使用。



免費的「線上遊大澳」導賞團，透過網上視訊平台，由專業導遊免費帶領觀眾遊歷大澳。（昂坪360提供）

昂坪360新舉辦的兩項活動，包括免費的「線上遊大澳」導賞團，將透過網上視訊平台，由專業導遊免費帶領觀眾遊歷大澳，介紹沿途特色景點，感受大澳文化歷史。昂坪360指，接受報名後活動反應熱烈，300個名額於一日內爆滿，故另設社福機構特別場次，邀請相關使用者一同參與。

另一個活動為「360小小工程師STEM直播工作坊」，昂坪360首次聯同本地科學教育機構「BIG BANG ACADEMY」，劍橋畢業的科學專家主理，合作推出線上直播工作坊，讓學童留在家中感受「STEM X 英語 」的科學實驗。

工作坊內容結合STEM、英語及科學實驗等元素，以「學做小小工程師」及 「了解自然生態」為題，以網上授課的形式，教授學童運用簡單材料，DIY 製作纜車及利用化學原理製造蝴蝶模型。

工作坊的對象為6至12歲學童，套票可於昂坪360官方網站及指定網上旅行平台購買，售120元，包括原價235元的昂坪360「來回標準纜車換票證」一張，換票證可於纜車重開後的4個月內使用。報名日期將於3月27日中午12時截止，名額有限，先到先得。

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