抱起印傭親吻稱先生錫你　康文署經理13項非禮罪成　囚36星期

康文署一名經理涉數月內在家多次非禮印傭，包括摸大腿和吻嘴，又抱起女傭說：「先生錫你。」早前被裁定13項非禮罪成，案件今(7日)在西九龍法院判刑，裁判官判刑指，同意被告非侵犯事主的敏感位置如私處，大多只是擁抱及親吻，且為時不長。雖然被告的退休福利會因本案受影響，但情況是他咎由自取，又指事主隻身來港，被告卻乘她「無人無物」，涉違反誠信，且他數月內侵犯她13次，性質嚴重，判被告入獄36星期，並拒絕他保釋等候上訴。



被告巴廷明，56歲，康樂及文化事務署高級康樂事務經理（園藝）。他早前被裁定於2021年3月11日至6月25日期間，在元朗非禮女子X共13次。

付3千元和解費後重施故技

女事主X早前作供時稱，被告多次在住所摸她的大腿，又強吻她的臉頰及嘴等，被告亦曾抱起她說：「先生錫你。」X用手機拍下遭強吻的情況，在外傭中介公司介入下，接受被告的3000元作和解。被告當時承諾不會再犯，但其後又故技重施。

官指被告行為非一般社交禮儀

裁判官裁決時指，被告的行為屬不必要的身體接觸，非一般的社交禮儀。即使他初時確誤解X的態度，但X第一次拍下非禮片段及同意和解後，被告沒有可能仍真誠相信X同意該些行為。裁判官又指，X需要該工作，加上與被告妻子關係欠佳，因此曾經啞忍和不敢反抗亦可理解，因而裁定被告全部罪名成立。

被告或失5百萬退休金

辯方早前求情時透露，被告於1992年任職康樂事務主任，現為高級康樂事務經理，月入9萬。被告被定罪後，相信將面對紀律聆訊，很大機會被開除，失去接近500萬元的退休金。辯方亦指，被告被捕至今承受巨大壓力，事件經傳媒報道後，他與家人的關係亦受影響，幸得到妻子的原諒及支持。

案件編號：WKCC 4566/ 2021