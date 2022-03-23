疫情｜順豐3.23起恢復上門收派服務　疫廈客戶可選樓下交收快件

第五波疫情逐步緩和，順豐香港日前宣布，早前3月5日起暫停的上門收派服務，將由今日（23日）起全面恢復服務。居於疫廈的客戶，可選擇在處所樓下與收派員交收。目前，所有隔離中心及社區治療設施的上門收派服務仍然暫停。



順豐香港日前於Facebook專頁宣布，由3月23日起，全面恢復本地上門收派服務。至於過去14日內曾有確診個案的樓宇，客戶可選擇在處所樓下與收派員交收，或於順豐香港自營網點自取快件。不過，所有隔離中心及社區治療設施的上門收派服務仍然暫停。

工商區域快件的截單時間為，周一至周五下午7時；周六、日及公眾假下午4時。住宅及偏遠區域，所有日子及時段的截單時間，均為下午3時。

順豐香港指，將與員工繼續堅守崗位，在充滿挑戰的環境下盡力提供服務。公司會繼續密切關注疫情發展，以作出適時的服務調整。市民如有任何查詢，可於Facebook專頁（順豐速運-香港）、Whatsapp（5232 3333），或致電2730 0273查詢。

▼3月11日 順豐暫停香港寄至內地快件▼



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早前，順豐香港宣布3月5日起暫停上門收派服務，直至另行通知。在此期間，市民只能選擇旗下逾1,000個網點，包括順豐營業點、順豐站、順豐合作點及順便智能櫃自寄自取服務。