順豐暫停上門收派服務　有前線員工稱至今每日仍上門送過百件貨

香港第五波新冠疫情嚴峻，順豐速運（香港）日前宣布3月5日起暫停上門收派服務。但有順豐員工向《香港01》表示，公司內部指引仍然要求員工向部分客戶提供上門收派服務，3月5日之後亦仍然有前線員工上門派貨。該員工質疑「公司講一套做一套」，加上現時仍有門市營業收貨，意味速遞員仍要每日上門送件。



順豐回覆查詢時，僅重申3月5日起暫停上門收派服務，並已調動所有可調動的人手到前線，員工在各區營業點正馬不停蹄協助客戶寄件和取件。



▼3月4日 順豐3月5日起暫停上門收派服務▼



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批「公司講一套做一套」 前線無所適從

順豐速運員工林先生（化名）稱已入行四五年，他提到順豐於本月3日公布，由5日起暫停上門收派服務，惟他及不少同事至今仍然要上門送件，他每日更送過百件貨。他更指，順豐內部指引要求員工繼續為一些大客戶提供上門收派服務。

林批評「公司講一套做一套」，向市民公布的消息明顯與內部指引不一，令前線員工無所適從，促順豐「同市民講得停收停派就要做」。

順豐速運現時於官方網站及SFHK APP手機應用程式均已顯示暫停上門收派服務公告。（圖片來源：順豐速運）

員工日送過百貨物 擔心染疫：「我哋都做到好躁」

林先生續指，現時疫情嚴峻，但連他在內的前線速遞員每日仍要上門送一二百份貨，接觸的人多，他們都擔心會因而染疫。雖然曾與同事向公司反映，僅獲回覆公司會按不同地區需要調整送遞服務。他批評順豐完全無視前線員工的憂慮，「龍門任佢擺，我哋都做到好躁。」

林又提到，順豐各地區的貨倉，有不少員工染疫，但順豐從未為貨倉消毒，令上班的員工憂慮「等中招」。

▼3月8日 市面情況▼



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順豐重申3月5日起暫停上門收派服務

順豐回覆時，未有正面回應現時是否仍有速遞員需要上門送件、亦未回應是否未有清潔貨倉，僅表示因疫情關係，由2022年3月5日起暫停上門收派服務，並稱已調動所有可調動的人手到前線協助近日急增的需求量，員工在各區營業點正馬不停蹄協助客戶寄件和取件。而每位前線員工在每日上班前均須進行快速測試、並取得陰性結果。