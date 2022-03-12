港珠澳大橋人工島隔離設施今啟用　可提供400間房、1200病床

本港新冠肺炎疫情嚴峻，港府在多個地點興建社區隔離設施。當局公布，政務司司長李家超今日（12日）到港珠澳大橋香港口岸人工島，視察及接收第三個由中央援建的社區隔離設施。港珠澳大橋人工島隔離設施可提供約400個房間和約1,200張應急隔離床位，今日交付後會即日投入服務。

李家超表示，已交付的青衣及新田兩個隔離設施的房間入住率平均約80%，本月內將另有粉嶺馬適路、洪水橋及元朗潭尾的項目陸續交付港府，將共提供約2萬張應急隔離床位。



李家超今日上午到港珠澳大橋香港口岸人工島，視察接收社區隔離設施，食物及衞生局局長陳肇始教授、發展局局長黃偉綸、保安局局長鄧炳強等亦有出席。他又與中聯辦副主任尹宗華及中建集團主席舉行交接座談會。

他指港珠澳大橋香港口岸人工島隔離設施的建成，「代表着中央全力支持香港特區的抗疫工作，代表着中聯辦在當中的努力協調和推進，代表着中建集團工程人員全力以赴，排除萬難的成果。」

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他又感謝負責管理設施的保安局抗疫特遣隊積極解決問題，改善入住安排，照顧入住者的日常需求，包括實行小區管理，增加與入住者聯繫、簡化入住流程、向入住者提供報紙、小童玩具、網上免費娛樂平台服務等。他表示，仁濟醫院董事局亦捐贈抗疫物資包。

李家超強調，隨着更多社區隔離及治療設施相繼完工並交付港府運作，當局將用好設施，盡早隔離感染人士，以免在家或社區傳播病毒，切斷傳播鏈，保障生命和健康，盡快穩控疫情。

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