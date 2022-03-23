強制檢測｜乙明邨明耀樓上榜　居民冒雨趕採樣：快速檢測方便啲

本港新冠肺炎疫情近日稍回落，政府日前公布，強制檢測公告市民必須進行核酸檢測，不可再以快速檢測代替。首批受影響的市民包括沙田乙明邨明耀樓居民，當局今日（23日）於沙田圍遊樂場設流動採樣站，不過到場市民甚少，亦未見過往大排長龍情況。

有居民指，該大廈近一個月前被圍封檢測，相信近日出現「一單、兩單確診，都係安全起見先要再做。」亦有居民認為，快速檢測與核酸檢測差別不大，擔心將來或再出現大排長龍情況，「又要排幾個鐘先撩到嘅話，就梗係自己做快速檢測方便啲。」



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當局昨晚（22日）發出強制檢測公告，當中包括沙田乙明邨明耀樓，居民要在周四（24日）前進行檢測。沙田圍遊樂場流動採樣站今午12時開放，不過只得零星市民進行檢測，估計整個過程只須五分鐘可完成。過往採樣站大排長龍的情況亦不復見，直至下午1時許，採樣站開始出現排隊情況，不過人數亦不多，只得約四至五人。

對於強制檢測不可再以快速檢測代替，明耀樓居民袁小姐認為，流動採樣站毋須排隊亦可接受，不過如果重回月前排數小時才可進行檢測，「就梗係自己做快速檢測方便啲。」她又指，感覺上快速檢測與核酸檢測差別不大，「快速檢測其實都夠準。」被問到會否擔心大廈出現傳播？袁小姐表示，大廈於本月初曾進行圍封檢測，「應該都係有一、兩個個案，安全起見先要再做」。

另一明耀樓居民胡先生認為，核酸檢測準確性比快速檢測高，故強制檢測改回用核酸檢測做法更理想，「快測一啲都唔準確，稍為發燒都有雙線。」他又表示，剛從瑞典回港，在酒店隔日採樣，故亦習慣進行核酸檢測。而他在外國時亦有留意流動採樣站大排長龍新聞，故今日特意趁下雨時間排隊，「應該會少人啲，順便食埋晏。」

黎先生同為明耀樓居民，他認為新增沙田圍遊樂場流動採樣站可方便居民，「之前去新城市（廣場）要排三個鐘」，而他亦相信核酸檢測準確性會較高。對於大廈出現確診個案，他同樣不太擔心，「都係80、90歲先嚴重，我又打齊針，唔擔心。」

▼3月3日 沙田圍乙明村明耀樓圍封強制檢測▼



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▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼

