強制檢測｜10廈上榜9幢為公屋　包括湖景邨湖光樓、大興邨興盛樓

強制檢測相隔26日後捲土重來。政府昨晚表示，因應多宗陽性檢測個案，有10個指明地方被納入強制檢測公告，遍布港九新界，絕大部份是公屋樓宇；屯門佔2處，為各區中最多。



屯門區上榜的地方有湖景邨湖光樓和大興邨興盛樓，屬新界的還有沙田乙明邨明耀樓、大埔廣褔邨廣智樓、將軍澳寶林邨寶德樓和葵涌荔欣苑荔影閣。

九龍有3處上榜，包括石硤尾邨美如樓、黃大仙竹園北邨桃園樓和藍田平田邨平真樓。柴灣漁灣邨漁順樓則是港島唯一上榜地方。

▼3月22日 觀塘翠屏（北）邨翠楣樓圍封檢測▼



漁灣邨、沙田圍遊樂場今增設流動採樣站

政府今日於柴灣漁灣邨漁進樓對出籃球場及沙田圍遊樂場增設流動採樣站。須接受強制檢測的相關人士可前往社區檢測中心或流動採樣站免費進行核酸檢測，亦可自行安排經政府認可的本地醫療檢測機構自費進行核酸檢測。如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令。

透過強制檢測、核酸檢測或自行申報快速抗原測試發現的陽性個案，將同樣按分層分流治療策略去處理。這些人士可進行居家隔離；如已接種至少兩劑新冠疫苗，可在檢測陽性後第六天及第七天進行快速抗原測試。若他們在這連續兩天快速抗原測試均取得陰性結果，將可以於第七天提早離開家居，如常生活；另一方面，若他們在這兩天的快速抗原測試至少取得一次陽性結果，及後可每日進行快速抗原測試，只要連續兩天的結果呈陰性，即可離開家居，如常生活。

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3個月內曾檢測呈陽性毋須強檢

政府表示，即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。然而，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，並無需再接受強制檢測。

▼3月22日 荃灣梨木樹邨柏樹樓圍封檢測▼

