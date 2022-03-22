強制檢測公告今起再發出　安心出行重新出通知　必須到採樣站檢測

第五波疫情走勢持續高水平，食物及衞生局今晚（22日）公布，即日起重新發出強制檢測公告，要求曾到訪較高傳染風險地點的市民進行核酸檢測，為配合新措施，「安心出行」應用程式將重新發出強制檢測公告通知，提醒曾經到訪指定地點的人士。



雖然現時不少人自行進行快速抗測試，但當局列明，受檢人士必須到採樣站進行新冠病毒核酸檢測，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。



▼3月22日 深水埗澤安邨麗澤樓圍封檢測▼



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政府於2月25日公布，向在傳染風險較高地點居住或工作的人士派發快速抗原測試套裝，並暫停發出強制檢測公告，以集中核酸檢測資源加快檢驗進度，同時因應社區傳播風險大規模動用快速抗原測試，以盡早識別陽性個案並作出支援。

食衞局今表示，因應疫情形勢的最新變化，由今日起重新發出強制檢測公告，要求曾經到訪指定地點的居民、員工和訪客等，進行新冠病毒核酸檢測，以助管控社區傳播，保障公眾健康。為配合上述措施，「安心出行」應用程式將重新發出強制檢測公告通知，提醒曾經到訪指定地點的市民。

▼2月11日 長沙灣體育館檢測站人龍▼



近3個月確診者毋須檢測 不接受快速抗原陰性結果

近三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速測試陽性的個案，並無需再接受強制檢測。市民除非經快速測試呈陽性並已經網上申報，否則自行進行的快速抗原測試陰性結果，不獲視作為符合強制檢測要求。

當局表示，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

被發現無檢測將被罰1萬元

須接受強制檢測的相關人士可前往社區檢測中心或流動採樣站免費進行核酸檢測，亦可自行安排經政府認可的本地醫療檢測機構自費進行核酸檢測。如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令。

▼3月22日 荃灣梨木樹邨柏樹樓圍封檢測▼

