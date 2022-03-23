1萬元臨時失業支援金｜五地區中心助填表　洗碗工嘆全家失業

一萬元臨時失業支援金今日（23日）起可申請，政府在各區設五個服務中心，申請人士預約或取籌後上門查詢及專人協助填表。位於旺角的服務中心今日下午有大批人士上門求助，惟多人因不知需事先預約或取籌而「摸門釘」。

現場市民不少屬飲食業，因受晚市禁堂食措施影響而失業，有洗碗工更苦嘆全家失業，要養小朋友和交租。



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今日下午陸續有約30人到旺角服務中心求助，地下電梯處貼有「即日籌已額滿」告示，提醒市民可於明早（24日）8時45分到場取籌。部份有預約人士帶同入息證明等資料，獲安排進入中心，在職員協助下填寫表格及交表。

有不少市民則不知道服務需預約或取籌，紛紛擠在門口不斷向職員查詢，場面一度頗為混亂，人群其後在職員指揮及解釋下散去。

多飲食業員工申請 晚市禁堂食影響大

林女士原來是餐廳洗碗工，因飲食業在第五波疫情下受重創，已失業兩個多月，「1月間中開一日工，現在一日都沒有」。她稱全家都因疫情而失業，其兒子亦無工開，惟家中小朋友年幼，較難維持生計，「乜都要錢，又要交租，又冇公屋住。」她坦言比起申領1萬元援助，更希望有工作。

何女士及李先生則為火鍋店同事，分別從事樓面及廚房工作，惟因火鍋店只做晚市，在禁晚市堂食下已無工作兩個月，遂代表一眾同事上門查詢及取表格。何女士稱失業兩個月以來一直「洗自己」，認為1萬月援助屬「有好過冇」，可讓大家共渡疫情。她認為政府防疫措施不嚴，政策反反覆覆又混亂，「搞到飲食業同零售業半癱瘓」，冀下月重開晚市後可恢復生計。

68歲的曾先生，在疫情前從事服裝貿易生意，事務主要在內地，但因疫情令出入境困難，已兩年多無工作。他稱早前透過政府百分百擔保個人特惠貸款計劃借到4萬元，認為政府已有相關資料，不明為何仍要重填資料及取入息證明，「好亂囉」。他稱上次政府擔保借貸後，現在要還款，惟目前疫情嚴重繼續無收入，「要食老本，而個每個月都要供還款。」