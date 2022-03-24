學界料小學幼稚園4月難達九成學生打兩針　全日課要考慮午餐安排

政府宣布最快4月19日恢復面授課，如要全日面授則要全體教職員，及九成學生已接種兩針疫苗。津貼小學議會主席胡艷芬今早（24日）於港台節目表示，由於接種第一針後需相隔一段時間才可打第二針，相信在4月復課後，短期內未能達九成學生打齊兩針。她又指，即使已達九成目標，亦必會申請恢復全日面授，需考慮午膳安排，了解課室或飯堂的通風系統是否合適及足夠。

教聯會理事、思博幼稚園校長蔡麗芳在同一節目表示，幼稚園同樣難達到九成目標，3歲以上小童開放接種疫苗不久，部份家長未有足夠信心讓孩子接種。



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胡艷芬在港台節目《千禧年代》表示，家長及學校都期待回復面授課，但始終需要視乎疫情，相信如4月19日時仍日增萬宗確診，政府會再有安排。她坦言，雖然學校近日有提供網上小組訓練、學習，但始終與面授有段距離，形容學生處於休眠狀態。

至於接種率，胡艷芬表示，復課時教職員相信都已接種兩針，但有不少學生只接種了一針，而第二針需相隔一段時間再接種，相信短內未達九成兩針。她表示，鼓勵學生接種，但不會因為接種率，而催迫家長安排子女打針，強調接種權在家長，並指不應將接種率與全日面授「混為一談」。

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胡艷芬又指，即使學生達九成接種率，學校都未必會申請全日面授，當中有不少考慮因素，例如學生需要校內進膳，但要視乎課室或飯堂的座位距離是否足夠，通風系統是否合適。

教聯會理事、思博幼稚園校長蔡麗芳在同一節目表示，疫情影響私校財政，初時預計如停課至暑假後，將會有學校倒閉，幸而4月復課可以止血。她又稱，由於學生年紀細，不宜網課，需要以第一身經驗回校、探索，回校有助改善身心。

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另外，政府於2月份才放寬予3歲幼童接種科興疫苗。蔡麗芳表示，現時只開放接種一個月，部份家長未夠信心讓子女接種。她又稱，當教職員已接種疫苗，部份3歲以上學生又已打針，只要確保學生戴好口罩，不在學校進食，相信風險相對以往低。