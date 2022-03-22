復課｜研全日面授須9成學生打針　小學校長憂4月底前難全日復課

全港幼稚園及小學最快可在復活節假後、即4月19日恢復面授課堂，中學則要待DSE考完核心科目後才復課。消息指，教育局正考慮提高恢復全日面授課堂的疫苗接種率要求，當中中學接種率或須達90%。教育局局長楊潤雄今（22日）在社交平台發文，稱政府希望在4月底前將3至11歲疫苗接種率提高至90%，並會考慮容許接種率高的學校恢復全日面授或其他學習活動，強調接種比率將是重要考慮。



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12至19歲接種率逾95% 3至11歲僅57%

根據政府疫苗接種計劃網站顯示，目前12至19歲青少年首針疫苗接種率約95.8%，惟3至11歲接種率僅57.8%，只有10.5%人已打第二針。目前教育局要求中學的學生接種率達70%才可恢復全日面授，今年初亦要求小學跟隨有關規定。消息指，教育局正研提高學校恢復全日面授課堂的疫苗接種要求，其中中學學生接種率需達到90%。

楊潤雄。（資料圖片）

楊潤雄：考慮容許接種率高學校多一些教學活動

教育局局長楊潤雄今在其Facebook發文，稱目前12至19歲青少年的疫苗接種率已超過9成，政府希望在四月底前將3至11歲兒童接種率也提升到90%。若疫情持續改善，全港學校將按原定計劃於復活節假期後復課，並有望陸續恢復面授課堂。他稱該局會按既定方針，考慮容許學生接種率較高的個別學校多一些彈性安排教學活動，包括全日面授和其他學習活動，而上述接種比率將會是重要考慮。

幼稚園校長：對4月底前可開學感不樂觀

有小學及幼稚園校長均表示難在下月底前把學生接種率提升至9成，或影響開學。萌兒幼稚園校長張如卉表示，對4月底可如常學校感不樂觀，她稱其學校目前已有一半學童已接種第一針疫苗，但因陸續有不少小朋友確診，在短時間內不適合接種第二針，難在下月底達到9成的接種率。除學生接種外，她亦提到有不少教職員亦確診，人手方面亦有壓力，若疫情在家庭中爆發，計算其隔離期、康復時間，可能需要1個月停工期。

她稱，十分鼓勵家長帶學生接種，惟目前教育局未提供太多數據支持接種前後的情況如何，亦未向學校交代太多資訊，認為當局發放更多資訊可有助增加接種率。復課前亦有大量準備工作，例如目前教育局正向學校提供3方面支援，包括檢查校園通風情況、買空氣清新機及其他防疫設備等，現正積極研究該些器材報價等，但下訂、送貨及安裝需時，擔心難在1個月時間內安頓妥當，確保有條件開學。

小學校長指接種率難在下月達9成 倡網課先行

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林亦表示，目前確診數字仍然高企，在下月底即恢復面授或有風險，「擔心係咪有客觀條件可以面授，始終返學交通方面，都有感染風險。」他稱該校逾一半學生已接種疫苗，認為下月底前接種率較難達到9成，恢復面授時可能難有措施處理未打針或只打一針的學童，建議先以網課方式開學，爭取更多時間提高學生接種率，容後再進一步恢復面授。

另外，楊潤雄稱已安排特殊學校學生跟隨學校前往醫院先接受評估及接種疫苗，「疫苗資助學校外展」服務近日亦協助了10所不同類別的特殊學校，一同接種疫苗活動，共有80名學生、家長及教職員參加。該局稱近日獲「啟德扶輪社」支持，派出義務醫療團隊分別到4所設有宿舍部的特殊學校，為約50名宿生、學生及家長接種疫苗。