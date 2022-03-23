復課｜全日面授有兩條件　楊潤雄︰所有教職員及九成學生打齊兩針

小學、幼稚園及國際學校最快於4月19日恢復面授課堂。教育局局長楊潤雄今日（23日）宣布，復課後的面授課程仍以半天為主，至於恢復全日制則有兩大條件，包括所有直接僱用的教職員必須完成接種第二劑疫苗、打齊兩針學生佔全校學生九成。

倘只有個別班級或個別學生符合接種要求，分別可恢復全日面授及活動，以及參與非學術性活動（如音樂、體育活動）。



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林鄭月娥形容，抗疫期間停課是艱難決定，但校園學生聚集多接觸及互動。去年4月疫苗接種門檻才下調至16歲，至6月再下調至12歲，再至今年2月中科興疫苗才下調至3歲，認為過去一段時間學生未能得到保護。隨疫苗接種率提升，目前12至19歲已接種第一針達95%，情況理想，第二針則有66%；而3至11歲學童第一針接種率為58%，第二針則只有11%。

她指出，目前有4間兒童疫苗中心，均提供復必泰疫苗，有外展隊到校接種，亦有出動流動接種站。當局亦歡迎學校或團體預約到其他社區疫苗接種中心，或衞生署轄下學生健康服務中心集體打針。此外，學校可參加疫苗資助學校外展計劃，如能配對到私家醫生接種，政府可提供資助。

她呼籲，愛錫子女的家長盡快安排子女打針，重申接種疫苗好處除保護子女，亦保護一同活動、上課的學童。若學校整體學生群組接種率高，復課後可恢復全日制，以及舉行更多課外活動或體育活動。

疫苗通行證將適用於所有學校教職員及訪客 稍後研要求打三針

林鄭稱，在抗疫兩年期間，如疫情許可，教育局爭取分階段復課，亦改為網課做到停課不停學，每當疫情轉趨平穩，可逐步恢復正常，至去年9月已恢復全面回校上課，不少學校因疫苗接種率達標更恢復全日制。

她補充指，兩天前經階段性評估，決定爭取復活節後讓學校分批逐步復課。屆時疫苗通行證將適用於所有教職員及學校訪客，即要打齊兩針，稍後研究打第三針的要求。

幼稚園、小學及國際學校最快4月19日復課。（資料圖片）

學校恢復全日制有兩大條件

教育局局長楊潤雄補充指，復課會因應疫情、學生自理能力、需否準備公開試等，並預留充足時間予學校準備。由於中學要待中學文憑試(DSE)核心科目完成後才分階段恢復面授，期間學校如能調撥人手可考慮進行網課，但所有學校的面授課程仍以半天為主，希望減低感染風險。

他宣布全日復課條件，包括所有直接僱用的教職員（包括教學和非教學人員）必須完成第二劑疫苗（有健康原因可豁免）；打兩針學生佔全校學生人數9成；若學校未達標，但個別班級學生達標，允許該級別學生恢復全日面授及活動；如只有個別學生符合接種要求，可於另一個半天安排非學術性活動，如音樂、體育活動。

他重申尊重學生的學習權利，故無要求學生必定要打針才可回校上課，但強調打針對學生更有利，亦希望幼稚園及小學生（3至11歲）急起直追，在4月底前接種比率提升至9成。

林鄭重申提早暑假為減低人流

原定提早暑假、停網課以應付全民檢測，但政府日前宣布暫緩。被問及是否白白浪費教學進度，林鄭回應指，全民檢測需要大量場地，亦是以往常用的投票場地，但強調「並非當日唯一理由」。她解釋指，當時仍有數十萬學生上學，引致不少人員往來，減少人流是社交距離措施之一，「幾十萬學生日日返學，同縮減人流目標背道而馳。」

她又指，倘推行網課，至7月再放暑假，令21/22學年少了很多在學校的學習時間，故決定倒不如提早暑假，形容屬艱難決定，但得到學界認同。

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