疫苗｜加路連山道接種中心3.29啟用　明可預約　青衣站改打復必泰

希慎興業和華懋集團早前向政府借出銅鑼灣加路連山道的地皮，以興建短期社區疫苗接種中心。公務員事務局今日（24日）表示，該疫苗接種中心將於下周二（29日）啟用，為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種，市民明早（25日）9時起開於網上預約打針。



公務員事務局局長聶德權表示，加路連山道短期社區疫苗接種中心，將由理工大學護理學院，以非牟利模式營運，並會安排該學院的應屆畢業生在有經驗的註冊護士監督下協助接種疫苗。

該接種中心位於銅鑼灣加路連山道與禮頓道交界，市民可由港鐵銅鑼灣站F1出口，沿恩平道往加路連山道方向前往接種中心，將會營運至6月底。該中心開放時間為朝8晚8，每日下午1時半至2時分為清潔時間。除預約接種外，中心亦會派發「即日籌」予12至17歲青少年和60歲或以上的長者。

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另外，青衣站社區疫苗接種中心，將於下周二起，提供必泰疫苗接種服務，中心在4月21日或之前，仍會繼續為小量已預約接種科興的市民接種科興疫苗。在約3周過渡期內，接種中心會劃分兩個不同區域，接種兩種不同疫苗，場地入口會有分流安排，而場內亦會設有指示讓市民識別。

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