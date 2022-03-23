疫苗｜增三人死亡前兩周內打針　13歲少女打復必泰後胸痛疑心肌炎

政府今（23日）公布新冠疫苗接種監測更新，截至3月20日的過去一星期，衞生署共接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名82歲女子和兩名分別55歲及85歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

此外，衞生署在過去一星期亦曾接獲一宗涉及13歲女子的青少年在接種疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎報告，她在接種復必泰疫苗後一日內出現胸痛，情況穩定。



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截至3月20日晚上8時，本港市民合共接種約1,453萬劑新冠疫苗。已接種最少一針的市民約646萬，當中包括91.5%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,212宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.05%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括86宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

根據醫管局資料，2月21日至3月20日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有818.1宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有48.3宗。當中未打針的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有18.9宗，而有打針的同類死亡個案比率為每十萬人有1.5宗。

此外，未打針的流產個案比率為每十萬人有45宗，而打針後流產的個案比率為每十萬人有8.5宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

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政府表示，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約56%，即該年齡層中有44%的長者正處於高風險狀態，形容是相當危險的信號。在第五波累計感染新冠病毒的六千多宗死亡個案中，近九成為70歲或以上長者，當中近九成沒有接種疫苗或只接種一劑疫苗，政府呼籲未打針，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，盡早接種疫苗。