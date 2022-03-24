實驗室檢測需求量降　林鄭：無謂將能力留在港　相信承辦商會處理

本港在疫情期間引入內地「火眼實驗室」，加大核酸檢測能力。特首林鄭月娥今（24日）表示，隨著本港快速測試普及，每日作核酸檢測的人數下降，對化驗所要需求亦減少，又透露在未恢復發出強檢通告前，每日檢測量僅為8至10萬，整體檢測能力綽綽有餘。林鄭相信實驗室承辦商會處理人手過剩問題，又說：「無謂將呢啲能力擺喺香港，可能內地各地都比較緊張要做檢測工作。」



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快測普及核酸檢測需求降

林鄭月娥表示，早前因要提升本地核酸檢測量，實驗室承辦商除設其化驗所外，亦向政府取得幾個室內運動場館，建設氣膜式的「火眼實驗室」。但隨著快測普及，現時每日需要作核酸檢測的數量減少，在未恢復發出強檢通告前，每日檢測量只有8萬至10萬，以目前的實驗室處理是綽綽有餘。

相信相關實險室會處理及安排

林鄭稱，相信相關實驗室正處理該些臨時氣膜實驗室，以及從內地引入的採樣員的安排等，政府會與他們保持聯繫。她強調，若本港用不到該些核酸檢測量，無必要把這些能力留在香港，因內地亦有這類需要。

林鄭月娥稱會繼續與實驗室保持聯絡。

至於重發強檢通告方面，林鄭稱因人手調配及疫情情況，在2月底叫停強檢，因為若趕不及在24至48小時可出結果，就失去強檢意義。她認為，現時已恢復穩定，故決定重啟強檢，冀能找出更多感染者。她重申，快測只是輔助性質，並非要取代核酸檢測。

強檢選址標準無變

林鄭續稱，強檢大廈或場所選址標準無變，視乎該大廈或地點是否出現一定數量的陽性個案，令衞生署擔心會出現小型爆發，又或是污水檢測中，病毒量較高的的大廈，均需要強檢。她指出，因不是每個污水量高的大廈都需要園封，因封區需要更多人力物力，對居民影響較大，而強檢通告不限地點亦不限制其活動，會在鼓勵檢測的同時兼顧對市民的影響，未來亦會監察強檢情況。

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